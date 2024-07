Bivši as Njemačke žestoko opleo po Ronaldu i njegovim suzama

​Portugal je u teškoj utakmici protiv Slovenije izborio četvrtfinale Evropskog prvenstva. Slovenci su odigrali odličnu utakmicu te ispali tek nakon jedanaesteraca, a jedna od najvećih priča utakmice je bio Kristiano Ronaldo.

Slavni Portugalac je, naime, u 105. minuti promašio kazneni udarac, odnosno bolje rečeno da mu ga je odbranio Jan Oblak. Nakon toga Ronaldo se - rasplakao. Saigrači su ga tješili na terenu, a oko toga se danas vodi dosta polemika. Svoje mišljenje o svemu je dao nekadašnji slavni njemački fudbaer Dietmar Didi Haman.

"Moram priznati da sam i ja povjerovao da je Kristiano Ronaldo postao timski igrač više nego što je to bio prije. I ja sam povjerovao u te gluposti, ali mislim da je opet pokazao svoje pravo lice" rekao je Haman za irsku televizijsku kuću "RTE".

Didi je potom nastavio:

"Kad je počeo plakati nakon što nije iskoristio kazneni udarac na polovini produžetka. U tom trenutku sam pomislio kako se sve i dalje vrti oko njega."

Bivši njemački as mišljenja je kako je portugalski selektor Roberto Martínez morao reagovati nakon cijele situacije.

"Nikada nisam vidio tako nešto, jer čim pokažeš svoje osjećaje, čim postaneš emotivan, gotovo je. To je bila tačka u kojoj je trener morao reći: 'Moraš izaći iz igre jer nisi u pravom stanju da nastaviš igrati‘,"objasnio je Didi.

Kristiano Ronaldo je ostao u igri te pucao prvi jedanaesterac kojeg je ovaj put - postigao.

"Moram mu odati poštovanje za preuzimanje odgovornosti i pucanje prvog jedanaesterca. Izveo ga je dobro, to je bio dobar udarac. Ali, priča o tome kako je on postao timski igrač je potpuna glupost. On samo misli o sebi" zaključio je Haman, a prenosi "Jutarnji".

