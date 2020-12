Bivši engleski fudbaler: Da mi kažete "crnac" ne bih se uvrijedio

Bivši engleski reprezentativac Micah Ričards komentarisao je sinoćnje događaje na utakmici PSŽ-a i Bašakšehira koja je prekinuta u 14. minutu.

Igrači su odlučili napustiti teren u 14. minutu susreta u znak protesta protiv četvrtog sudiju Rumuna Sebastijana Kolteskua.

On je pomoćnog trenera Bašakšehira Pijera Veboa nazvao "negru" (crnac na rumunskom), a onda je glavni sudija isključio Kamerunca zbog prigovora.

Situaciju je komentarisao i Ričards koji je u karijeri igrao za Mančester siti, Fiorentinu i Aston Vilu.

"Da sada neko uđe u ovu prostoriju i kaže 'crnac' ili 'onaj crnac', ne bih se uvrijedio. Lako je lijepiti etikete ako ne znate kontekst u kojem je nešto rečeno", rekao je Ričards pa dodao:

"Prema onome što smo vidjeli, teško mi je etiketirati četvrtog sudiju jer ne znam kontekst u kojem je to rekao. U Rumuniji riječ 'negru' znači crno. Ne možemo znati da je on to rekao zato što je rasista.

Micah, koji danas radi kao komentator na CBS-u, ovim je izjavama izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.