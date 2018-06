Bivši engleski fudbaler Kris Kamara za "Nezavisne": Rusija je Mesijeva posljednja šansa

Bio bih prezadovoljan ako Engleska izbori plasman u četvrtfinale. Svjetsko prvenstvo u Rusiji je vjerovatno posljednja šansa da Lionel Mesi s Argentinom pokori svijet, rekao je za "Nezavisne" bivši engleski fudbaler, a sada poznati komentator Kris Kamara.

Engleska važi za kolijevku fudbala, ali jedan trofej prvaka svijeta malo je za tim koji je godinama bio sastavljen od nekih od najboljih fudbalera na planeti. Na svako veliko takmičenje "gordi Albion" je išao sa velikim očekivanjima, ali čini se da je sada drugačije. Geret Sautgejt, selektor Engleske, mnogo je podmladio sastav i izostavio je Džeka Vilšira, Krisa Smolinga, Rajana Bertranda, Džoa Harta... Sada su zvijezde tima Heri Kejn, Džejmi Vardi, Rahim Sterling, Kajl Voker...

Čini se da ovaj sastav ne ulijeva neko veliko povjerenje kod bivšeg igrača sredine terena, koji je u karijeri koja je trajala više od 20 godina nosio dresove Portsmuta, Brentforda, Svindona, Stouka, Lidsa, Šefild junajteda, Midlzbroa... On zna šta nedostaje Engleskoj kako bi napravila ozbiljniji rezultat na Mundijalu u Rusiji.

"Nedostaje nam dobar plejmejker u veznom redu kako bismo pobjeđivali najbolje timove. Bio bih presrećan ukoliko izborimo plasman u četvrtfinale, gdje ćemo sigurno odmjeriti snage sa timovima kao što su Španija, Francuska, Argentina, Brazil, Njemačka", izjavio je Kamara, koji je jedno vrijeme bio menadžer, a sada je fudbalski komentator koji je najviše poznat po gafovima, a ujedno radi i kao jedan od voditelja britanske verzije "Nindža ratnika".

NN: Kada govorimo o favoritima Mundijala, ko po Vama ima najveće šanse za trofej?

KAMARA: Moje mišljenje je da će trofej osvojiti Njemačka ili Brazil. Njemačka ima pedigre i njihov stil igre najviše odgovara ovakvim vrstama turnira, što smo vidjeli prije četiri godine kada su postali prvaci svijeta. Brazil je veoma talentovana ekipa, ali im je teško da se ugledaju na timove iz prošlosti.

NN: Za mnoge jedan od favorita je i Argentina. Da li je ovo posljednja šansa Lionelu Mesiju da reprezentaciju odvede do trofeja?

KAMARA: On se povukao iz reprezentacije nakon Kopa Amerika prije dvije godine, ali se predomislio. Ovo je bez sumnje posljednji veliki turnir za jednog od najboljih fudbalera svoje generacije. Dijego Maradona je bio fudbaler koji je bio sposoban skoro pa sam da ekipi donese pobjedu i trofej i moram da kažem da je Mesi najbolju priliku da to ponovi imao 2010. u Južnoj Africi. Da su tada uspjeli sigurno bi dominirali godinama, ali je samopouzdanje padalo kako su godine prolazile. Uz to, treneri Mesija nisu koristili na njegovoj prirodnoj poziciji jer su pokušavali da ga uklope s ostalim talentovanim fudbalerima. Kao što vidimo - to nije dalo mnogo uspjeha.

NN: Na svakom turniru imamo ekipu koja može da iznenadi. Kome bi to moglo sada da pođe za rukom?

KAMARA: "Dark hors" bi mogla da bude selekcija Belgije. Imaju odličnu generaciju koja može da pobijedi bilo kojeg protivnika. Ali do sada nismo vidjeli da djeluju kao tim. Trener Roberto Martinez nema mnogo internacionalnog iskustva, ali mogle bi da im se poslože kockice na ovom turniru. Mnogi igrači kao što su Kevin de Brujne, Romelu Lukaku i Ousmane Dembele su imali sjajne sezone u klubovima.

NN: Mnogi strahuju da će rasizam biti najveći problem u Rusiji. Da li se slažete s njima?

KAMARA: Nadam se da neće. Slično je bilo i prije Mundijala u Južnoj Africi i Brazilu pa je na kraju sve bilo savršeno. Ono što smo vidjeli navijača Rusije u Marselju na EP u Francuskoj je bilo strašno. Ali sada je Rusija u centru pažnje, predstavljaju se svijetu, brendovima, biznismenima i turistima i nadam se da će se sve odigrati u sportskom duhu.

NN: I za kraj šta Vam je teže: biti fudbaler ili novinar?

KAMARA: Srećan sam što nikad nisam morao da biram. Za oba posla je potrebno da ste rođeni za to, potrebno je i malo sreće te upornosti kako biste napredovali i učili od ljudi koji vas okružuju. Kad sam bio mlad imao sam sreće da igram sa nekim sjajnim igračima i trudio sam se da učim od njih i te stvari prilagođavam svojoj igri. Od prelaska na TV bio sam jednako srećan da radim sa nekim nevjerovatnim ljudima koji su mi pomogli da napredujem i od njih sam mnogo toga naučio.

U Brazilu jurio lopova

Kris Kamara redovno ide na Evropska i Svjetska prvenstva kako poslom, tako i zadovoljstvom, a prije četiri godine je na Mundijalu u Brazilu bio u centru pažnje jer je lovio džeparoša. Tada je pokazao da je u sjajnoj kondiciji pošto je za lopovom trčao nekoliko ulica i na kraju ga je stigao.

Nakon toga je u policiji davao izjavu, a slike sa hapšenja je podijelio na društvenim mrežama.

Gafovi

Kris Kamara već godinama radi kao sportski komentator i nekoliko puta je gafovima nasmijavao javnost. Jednom prilikom nije upratio da je fudbaler dobio crveni karton pa je ostao bez teksta uživo u programu kada su mu to kazali.

Osim toga, znao je da promaši imena fudbalera, pa je tako reprezentativca Srbije i tada člana Čelsija Nemanju Matića nazvao Amanda Matić, dok je fudbalera Arsenala Bakarija Sanju preimenovao u Sakari Banja.