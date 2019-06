Bivši fudbaler Rendžersa na samrti

GLAZGOV - Ikona Glazgov Rendžersa Fernando Riksen, snimio je potresan video nakon šestogodišnje borbe s bolešću motoričkih neurona.

Video je snimljen u bolnici St. Andrew’s u Airdrieu, a u njemu danas 42-godišnji Holanđanin, u vidljivo lošem stanju, poziva svoje navijače da dođu na njegovu humanitarnu veče koju naziva posljednjom, a čiji će prihod ići za pomoć oboljelima od ove teške bolesti.

Prije šest godina Ricksenu je dijagnostifikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), neurodegenerativni poremećaj u kojem dolazi do propadanja živčanih stanica mozga i leđne moždine i sad se hrabri Fernando bori za život, u svojoj najtežoj utakmici do sada.

Govoreći uz pomoć aparata Riksen je rasplakao fudbalski svijet i otkrio da situacija nije dobra.

“Pozdrav. Imam posebnu veče 28. juna. Kako mi zdravstvena situacija postaje sve teža, to će biti moja posljednja veče. Dođite i učinite je večeri za pamćenje. Nadam se da se vidimo uskoro”, rekao je Riksen, bivši igrač Fortune Sitarda, AZ-a, Rendžersa i Zenita koji je tokom karijere skupio 12 nastupa u dresu holandske reprezentacije, a imao bi ih i više da se 2003. godine nakon pobjede protiv Bjelorusije nije žestoko napio u jednom striptiz klubu.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU