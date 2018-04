Bivši fudbaler Švajcarske Stefan Henšo: Srbija je vrhunska ekipa

Srbija je favorit za drugo mjesto u grupi. Jaka su ekipa i imaju dosta vrhunskih igrača, koji igraju u jakim ligama i klubovima. Imaju blagu presnost u odnosu na nas, rekao je za "Nezavisne" Stefan Henšo, bivši reprezentativac Švajcarske i defanzivac, koji je godinama bio stub odbrane engleskog Liverpula.

Nešto više od mjesec i po ostalo je do početka Svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje će koplja u Grupi E ukrstiti Brazil, Švajcarska, Srbija i Kostarika. Jedan od najboljih defanzivaca u istoriji zemlje sira istakao je da njihova selekcija ima kvalitet, ali da će teško do naredne faze Mundijala u Rusiji.

Bivši fudbaler Liverupa ističe da Srbija ima zavidan kvalitet, ali da to treba pokazati i na terenu.

"Ovo je veoma teška grupa. Brazil je, naravno, favorit i svi očekuju da upravo oni budu na vrhu grupe. Srbija je po mom mišljenju mnogo bliža drugom mjestu. Mi smo dobar tim, ali ne odličan. Nemamo mnogo kvalitetnih igrača i ako se neko od njih povrijedi ili bude van forme nemamo pravu zamjenu. Nemamo 22 igrača koji mogu da igraju na istom nivou. Teško je reći, ali meč između Srbije i Švajcarske će biti veoma važan. Nemojte da zaboravite Kostariku. Svi misle da će oni biti posljednji na tabeli. To vjerovatno jeste najslabiji tim u grupi, ali ne možete očekivati da ćete sigurno da ih pobjedite. Nekoga u grupi će sigurno da zakinu", rekao je Henšo, koji se proslavio igrama na Ostrvu, gdje je u 11 godina nosio dresove Liverpula, Seltika, Vigana i Blekburna.

NN: Koga vidite kao najveće favorite na Mundijalu? Može li neko da iznenadi?

HENŠO: Jedan od favorita po mom mišljenju je Portugal, jer Kristijano Ronaldo igra u sjajnoj formi. Ovo može da mu bude posljednji Mundijal pošto ulazi u godine. U Rusiji idu kao prvaci Evrope i imaju iskustva u osvajanju velikih takmičenja. Njemačka bi svakako mogla da odbrani titulu, ali je samo jedan od favorita. Tu je, naravno, i Brazil.

NN: U karijeri ste nekoliko godina igrali za Liverpul. Klub već godinama čeka na titulu prvaka Engleske, da li mislite da mogu da prekinu post i da li to stvara pritisak na igrače?

HENŠO: Titula je uvijek cilj. Već 28 godina ekipa je nije osvojila. To je predug period i naravno da stvara pritisak. Navijači očekuju trofeje kada igrate za tako veliki klub. Liga je veoma jaka i imate šest timova koji prije početka sezone ciljaju titulu. Imamo dosta klubova koji imaju više para od Liverpula. Teško se takmičiti s Mančester Sitijem i Junajtedom koji u svakom trenutku mogu da kupe nekoliko vrhunskih fudbalera. Liverpul pokušava da drži korak i nadam se da mogu za nekoliko sezona do trofeja. Danas ako ne možeš da kupiš vrhunskog igrača teško je osvojiti tako jako prvenstvo.

NN: Mnogo bliži su trofeju u Ligi šampiona. Da li Liverpul može da se popne na krov Evrope?

HENŠO: Naravno da može. Liga šampiona i kupovi su drugačije takmičenje od prvenstva. Kako Liverpul igra - on je savršen za takva takmičenja. Atmosfera navijača im daje dodatnu prednost, a to smo vidjeli i protiv Mančesterr Sitija. Sada su mnogo jači defanzivno. Prije nekoliko mjeseci ne bi imali nikakve šanse jer bi primali dosta golova. Sada su mnogo jači u odbrani, a svi znamo da mogu da postignu golove. Mohamed Salah, Sadio Mane i Roberto Firmino su garanti za golove.

NN: Večeras igraju prvi meč polufinala protiv Rome.

HENŠO: Žrijeb je bio veoma bitan i najvažnije je bilo izbjeći Real Madrid. Roma je jaka ekipa. Kada ste u polufinalu Lige šampiona onda su svi jaki. Najviše sam želio da dobiju njih. Ako budu igrali s Realom u finalu mislim da imaju velike šanse da osvoje trofej. S Realom mogu da odigraju jednu utakmicu na vrhunskom nivou. Ali prije svega moraju da eliminišu Romu.

NN: Još malo će 10 godina kako ne igrate fudbal. Da li Vam nedostaje i koliko je teško bilo povući se?

HENŠO: Biti fudbaler je najbolji posao. Kada morate da se povučete onda je teško iako smo svi svjesni da karijeru moramo da završimo jednog dana. Teško je spremiti se na to. Kada igrate pred 50.000 navijača svake sedmice odluka o povlačenju je veoma teška. Nedostaju mi atsmofera, takmičenje, velike utakmice i sve stvari na koje sam navikao. Kada se povučete nedostaje vam atmosfera iz svlačionice.

NN: Ipak, ostali ste u fudbalu i to kao trener. Sada ste pomoćni trener u Ksamaksu. Osigurali ste plasman u Superligu Švajcarske. Da li Vas taj posao čini srećnim?

HENŠO: Prelazni period je veoma težak. Počeo sam trenersku školu dok sam igrao. Sada treniram klub u kojem sam počeo karijeru i uživam. Učim, ali uživam i to je najvažnije. Napredovati možete samo ako uživate.

NN: Gdje se vidite u budućnosti?

HENŠO: Ne projektujem budućnost i idem korak po korak. Vidjećemo koliko mogu da napredujem. Svi želimo da budemo najbolji. Svi imaju san, ali svaki san se ne ispuni. Čovjek mora da ima cilj u životu. Moja želja je da se jednog dana vratim u Englesku.

Fudbal naš jezik

NN: U Liverpulu ste bili sjajan tandem sa Samijem Hipijom. Šta je bila tajna vaše odlične saradnje?

HENŠO: Kada igrate stopera treba da se razumijete s kolegom. Mi smo kliknuli samo tako. Došli smo u isto vrijeme. Nismo se poznavali i nikad nismo igrali zajedno. Od prve utakmice smo se razumjeli na savršen način. Nismo pričali mnogo, znali smo samo nekoliko riječi. Fudbal je bio naš jezik. Jednostavno smo znali šta će koji da uradi. Sve je bilo prirodno.

Najbolji Džerard i Hipija

NN: Ko su najbolji trener i fudbaler s kojima ste sarađivali?

HENŠO: Imao sam 25 trenera u karijeri. Teško je izabrati. Jedan je sigurno Roj Hodžson. Od njega sam naučio mnogo dok je vodio Švajcarsku i Blekburn. Džerar Ulije me doveo u Liverpul i od njega sam naučio mnogo o samopouzdanju. Mark Hjuz je takođe imao mnogo uticija na mene. Kada su saigrači u pitanju to su svakako Stiven Džerard i Sami Hipija. Obojica su odlični ljudi i fudbaleri.

Uživao sam svaki minut u Engleskoj

NN: Na koji dio karijere ste najviše ponosni?

HENŠO: Jedanaest godina sam igrao u Engleskoj. To je bio najbolji period moje karijeri i uživao sam svake minute. U Engleskoj se igra fizički jak fudbal i morate da se naviknete na to. Morate se naviknuti na ljude i kulturu. Oni žive kao Amerikanci i mnogi to ne vole. Ako se adaptirate na kulturu onda jednostavno ne želite da ide nigdje. Liverpul je svakako najbolj dio moje karijere.