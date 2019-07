Bivši fudbaler ubijen na kućnom pragu

Mark Bečelor, bivši fudbaler Južnoafričke Republike, upucan je u neposrednoj blizini svoga doma u Johanesburgu.

Portparol policije Kol Lungelo Dlamini potvrdio je da su dvojica muškaraca na motociklu upucala Bečelora koji se nalazio u svom automobilu. Kako je kazao, bivši fudbaler je pogođen s nekoliko hitaca.

Policija je saopštila da je u trenutku ubistva bivši napadač Orlando Piratesa i Kaizer Čefsa bio sa svojim baštovanom.

Vlasti su pokrenule istragu o ubistvu.

Stopa ubistava u Južnoafričkoj Republici je među najvišim u svijetu. U toj zemlji dnevno se dogodi više od 50 ubistava.

Rest in peace Mark Batchelor This story has left me shook and scared I wish I never saw those images The harsh reality of the world we live in #RIPBatchelor pic.twitter.com/cEE0byiSju