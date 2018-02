Bivši fudbaleri Borca: "Ne može se svako zvati pojačanjem"

Za Borac igrači iz druge lige ne mogu da budu pojačanja, tvrde legende kluba Vladan Grujić i Darko Maletić, dok Igor Janković, trener "crveno-plavih", podsjeća da je Lester Džejmija Vardija kupio iz četvrte lige i da danas vrijedi skoro 50 miliona evra.

Čelnici Borca su bili dosta aktivni u ovom prelaznom roku. Više od 10 igrača je napustilo ekipu, dok je neznatno manji broj onih koji su zadužili crveno-plavi dres. Klub u nastavku sezone u BHT Premijer ligi BiH očekuje borba za Ligu za prvaka.

Vladan Grijić je u tri navrata oblačio dres Borca, za koji je igrao najviše utakmica u bogatoj karijeri koju je gradio i u inostranstvu. Nosio je kapitensku traku kluba, za koji kaže da nije na najbolji način odradio prelazni rok i da je ključ toga vjerovatno u novcu.

"Nisu doveli pojačanja kao što su to uradili Željezničar, Sarajevo i Zrinjski, a razlog za to je što vjerovatno nemaju para ili nemaju jak lobi da privuku dobre igrače. Jedino pozitivno u svemu ovome je što su mladi igrači dobili šansu. Ne želim da potcjenjujem nikoga, ali za Borac igrači iz druge lige ne mogu da budu pojačanja. Nadam se da će ti igrači da eksplodiraju što zbog kluba, ali i njih samih", rekao je Grujić.

Dosta igrača je u ovom prelaznom roku napustilo klub, a Grujić ističe da u Borcu najviše treba da žale što su se prelako odrekli Borisa Raspudića i Asmira Avdukića.

"Mnogi klubovi uzimaju starije igrače zbog atmosfere i mira u svlačionici. To je Željezničar uradio sa Sašom Kajkutom i Zajkom Zebom. Nisu u prvom planu, ali su produžena ruka trenera. Misilim da je u Borcu bilo mjesta za Boku i Avduku, ali svako ima svoj put i ljudi u klubu znaju zašto su tako postupili. Drago mi je što je ostao Puza (Bojan Puzigaća), on osjeća Borac na pravi način", jasan je fudbaler koji je karijeru okončao u Voždovcu u ljeto 2016.

Bez obzira na sve, on Borac vidi u Ligi za prvaka:

"Sve drže u svojim rukama. Ako pobijede Radnik, napraviće ogroman korak ka tom cilju, ali meč u Bijeljini neće biti nimalo lak. Volim Borac i volio bih da uđe u Ligu za prvaka."

Darko Maletić je imao četiri mandata u Borcu i sa Banjalučanima je osvojio titulu prvaka BiH. On je istakao da svi igrači koji su došli u klub tek moraju da opravdaju epitet pojačanja.

"Ne može se za svakoga ko je došao u klub reći da je pojačanje. Da bi to bio, odmah mora da bude neko zvučno ime. Ostali to moraju da pokažu na terenu. Doveli su igrače iz drugih i trećih liga koji već godinama ne igraju na ozbiljnom nivou, a otišli su igrači koji su imali rejting. Neću da ulazim u to zašto su otišli jer je to politika kluba", kazao je Maletić, koji se takođe osvrnuo na odlazak Raspudića i Avdukića:

"Ovdje je već godinama situacija da se sa iskusnim igračima ne rastaje na korektan način. Ako ništa, treba poštovati njihove godine i sve što su pružili klubu."

Igor Janković će sa trenerske pozicije sa klubom pokušati da izbori plasman u Ligu za prvaka, a ističe da je još rano govoriti da li će Borac jači ući u nastavak šampionata.

"Da bih mogao da kažem da li sam zadovoljan pojačanjima, moram da ih vidim na terenu u prvenstvenim mečevima, ali zasad su apsolutno opravdali očekivanja. Nemam komentar na pomenute kritike. Željezničar i Sarajevo su klubovi koji imaju mnogo veći budžet od nas. Mi smo se opredijelili na afiramaciju mladih igrača kojima je Borac odskočna daska i na čijim transferima klub može da zaradi. Želim da podsjetim sve da je Lester kupio Vardija iz četvrte lige i on je sada jedan od najbolji napadača u Premijer ligi i vrijedi barem 50 miliona evra", rekao je Janković, koji nije imao komentar na pitanje da li je Raspudić i Avdukić trebalo da ostanu u klubu.

Napustili klub

Borac su ove zime napustili: Boris Raspudić, Asmir Avdukić, Mahir Karić, Goran Galešić, Miloš Kukić, Ivan Delić, Borislav Erić, Rio Suzuki, Uroš Mirković, Miloš Đorđević, Ilija Danilović.

Pojačanja

Angažovani kao pojačanja Borca su sljedeći igrači: Stefan Dujaković, Danijel Majkić, Armin Mahović, Mahir Karić, Miloš Žeravica, Petar Ilić, Marko Savatović. Uskoro bi ugovore trebalo da potpišu: Goran Vukliš, Dejan Zarić, Dejan Glišić i Neven Bunić.