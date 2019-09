Bivši igrač Barselone zaradio ogromnu rupu iznad koljena

Bivši igrač Barcelone Đovani Dos Santos zaradio je ogromnu rupu u iznad koljena nakon stravičnog starta, ali srećom ništa nije puklo.

Dos Santos se vratio u Meksiko, gdje nastupa za Club Americu, koja je na svom terenu savladala Guadalajaru sa 4:1, a gosti su meč završili sa dva igrača manje.

Prekršaj koji je prethodio prvom isključenju posebno je bio stravičan. Đovani Dos Santos je izvukao deblji kraj zbog čega će propustiti šest idućih utakmica.

Brutal to watch. Wild and reckless studs-up challenge from Briseño on Gio dos Santos, taking a sizable chunk out of his leg and leaving an open wound. Painful and potentially serious injury for Gio.#ClásicoNacional #ClubAmérica #FuerzaGio pic.twitter.com/xEaDgC1XFQ