Bivši igrač Čelsija i Njukasla zatrpan pod ruševinama u Turskoj

Bivši reprezentativac Gane Kristijan Acu i sportski direktor Hatajspora Taner Savut zatrpani su u ruševinama nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju.

Ranije danas, nekadašnji golman turske reprezentacije, a sada član stručnog štaba Hatajspora Volkan Demirel u suzama je tražio molitve za Hataj, klub iz Antakije, koja je teško pogođena zemljotresom, pišu Novosti.

Ubrzo nakog toga, objavljeno je da su Acu i Savut pod ruševinama i da je potraga za njima u toku.

Acu je za reprezentaciju Gane odigrao 65 utakmica i dao devet golova, a u karijeri je igrao za Porto, Rio Ave, Vitese, Everton, Bornmut, Malagu, Njukasl i saudijski Al-Raed, a u Hatajspor je stigao 6. septembra prošle godine.

Od 2013. do 2017. je bio pod ugovorom i sa Čelsijem, ali nikada nije odigrao nijedan meč za londonski klub.

Hatayspor forward Cristian Atsu and director Taner Savut have been left under the rubble after the earthquake in Türkiye. Search and rescue teams are looking them now, reports @yagosabuncuoglu. pic.twitter.com/S2IqRo46PK