Bivši igrač Liverpula o žrijebu: Za Zvezdu igraju vodoinstalateri

Kako je "stručnjak" na Skaj Sportsu najavio mečeve Totenhema i beogradskih crveno-bijelih.

Kao i prošle godine, Crvena zvezda i ove jeseni igraće u grupnoj fazi Lige šampiona protiv engleskog kluba. U jesen 2018. na "Marakanu" je dolazio Liverpul, a ove sezone doći će Totenhem.

Prošle sezone, ekipa Vladana Milojevića ostvarila je najveći rezultat baš u duelu protiv Engleza, jer je kod kuće savladala Liverpul 2:0, aktuelnog šampiona Evrope.

Taj rezultat i i ove godine ponovljeni uspeh crveno-bijelih ipak nije učinio da se neki na Ostrvu malo bolje zainteresuju za Zvezdu. O tituli šampiona Evrope iz 1991. da ne govorimo.

Nekadašnji fudbaler Liverpula, a sada reprezentativac Engleske Stiven Vornok (37) komentator je na TV stanici i u ulozi "stručnog" konsultanta govorio je o Zvezdi.

"Imaju igrače na polu profesionalnim ugovorima, a pobijedili su šampiona Evrope prošle godine. Ima mnogo igrača koji su vodoinstalateri, a koji su prošle godine igrali. To je impresivno. Imati takav učinak na domaćem terenu govori o tome koliko je to neprijateljsko mesto za goste", rekao je Vornok na gostovanju "Skaj sportsu".

Neobično neznanje za nekoga ko je čak 16 godina igrao na visokom nivou fudbala.

Here you go: Warnock claiming Red Star, one of Eastern Europe’s biggest clubs, are part-timers with plumbers playing for them. pic.twitter.com/rlRLBHAWaa