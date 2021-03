Bivši igrač u komi 39 godina, uspavali ga i nije se probudio

Žan-Pjer Adams bivši francuski reprezentativac i član nekoliko klubova u Francuskoj, nalazi se u komi već 39 godina nakon greške anesteziologa.

Davne 1982. godine, Adams je doživio povredu koljena za čije saniranje je bila potrebna rutinska operacija. Ušetao je u bolnicu u Lionu, ali više nikada nije izašao iz nje... Greškom anesteziologa, Adams je upao u komu iz koje se nije probudio skoro četiri pune decenije.

Tokom operacije fudbaler je bio loše inhaliran, tako da je jedna cijev umjesto da provjetrava njegova pluća, ona je blokirala put kiseoniku, te je došlo do njegove "gladi za kiseonikom" i to je izazvalo srčani zastoj.

Bolnica nikada nije uputila izvinjenje porodici, a opravdanje su tražili u činjenici da imaju premalo ljekara i anesteziologa, pa je žena koja je radila kao anesteziolog morala da radi sa osam pacijenata istovremeno.

Anesteziolog koji je načinio užasnu grešku tokom devedesetih je završio na sudu i proglašen je krivim. Kazna za ovaj slučaj je jednomjesečna suspenzija s posla, koja je kasnije preinačena u novčanu kaznu od 750 evra.

Sada već 73-godišnji Žan-Pjer Adams i dalje leži u krevetu, o njemu se brine njegova žena Bernadet koja odbija mogućnost eutanazije za njenog voljenog muža.

"Medicinska sestra mi govori da on nije više isti. Ja mislim da on ponovo osjeća, mislim da prepoznaje moj glas i da zna kada sam pored njega", kaže ona.

