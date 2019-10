Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Nenad Kovačević je za beogradske medije rekao da je u srpskom fudbalu sve namješteno.

"Do decembra je sve regularno, a od decembra do juna je sve namešteno, počevši od mlađih kategorija, pa do druge i prve lige. Sve je gotovo pre početka svake utakmice", rekao je Kovačević.

Kako je istakao, ne postoji šansa da se srpski elitni rang takmičenja uskoro izjednači sa bilo kojom jačom i uglednom evropskom ligom.

(b92)