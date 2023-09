Bivši reprezentativac BiH: Najlakše je zamijeniti selektora i reći da je on kriv

Jedan od rijetkih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, bivših ili sadašnjih, koji ovih dana javno želi govoriti o stanju u bh. fudbalu je Sanel Jahić.

Reprezentacija BiH je u najgorem stanju od famoznog pisma kojeg su prije 15-ak godina potpisale naše tadašnje najveće zvijezde poput Emira Spahića, Sergeja Barbareza, Zlatana Bajramovića, Saše Papca, Mirsada Bešlije, Ivice Grlića ili Kenana Hasagića.

Tada su rekli da neće igrati dok vladajuća garnitura ljudi ne ode iz Saveza. Sada su dešavanja unutar Saveza vrlo čudna, a rezultati nikad lošiji, ali niko se puno ne buni.

U razgovoru s Jahićem prvo se pričalo o aktuelnim kvalifikacijama koje i sam bivši reprezentativac "Zmajeva" naziva katastrofalnim.

"Što se tiče rezultata, oni su katastrofalni. Šta ćemo očekivati ako izgubimo od Luksemburga i Islanda? Kvalifikacije smatram katastrofalnim i neuspješnim.

Ekipa se podmladila, ali previše očekujemo od nje. Imamo dobrih igrača, ali kao ekipa smo vrlo prosječna što smo i pokazali. Razočaran sam kao građanin i navijač i igrač koji je igrao za reprezentaciju. Šta treba dalje, ne znam. Kad se bude Džeko oprostio, ne vidim svijetlu tačku.

Realno, gore uvijek može, ali mi smo dotakli dno. Doživjeli smo potpuni krah. Mi smo ipak neka reprezentacija koja ima dosta navijača. Imali smo uvijek dobrih igrača. Ne kažem da se trebamo uvijek plasirati na veliko takmičenje, ali barem se trebamo boriti za to mjesto. Mi smo sad došli u situaciju da se više ne možemo ni boriti. Slijedi nam baraž. Neka nam je tamo Bog na pomoći", rekao je Jahić.

Zanimljivo je i njegovo mišljenje o tome koje su osnovne razlike između ove sad reprezentacije i one njegove generacije u kojoj je igrao od 2008. i 2012. godine.

"Ja sam igrao za reprezentaciju gdje je bio neki duh unutar ekipe. Imali smo selektora koji je uvijek bio tu za nas. Igrali smo srcem.

Ginuli smo jedan za drugog. Ne kažem da smo uvijek igrali dobro, ali igrali smo srcem. Jedina mana nam je što smo dva puta igrali baraž s Portugalom", prisjetio se 41-godišnji Jahić.

Za pojedince iz današnje generacije ima osjećaj da na okupljanja dođu "reda radi".

"Kad gledam jednog Krunića kako igra u Milanu i kako igra u našoj reprezentaciji, to je velika razlika. On igra prvu postavu u Milanu, to nije mala stvar, nije to lako izboriti. On treba biti nosilac ekipe. Ne treba previše očekivati od jednog Pjanića koji je otišao u ligu UAE zbog novca, to se zna", tvrdi Jahić.

Sistem igre vidi kao jedan od problema.

"Mi stalno mijenjamo selektora. Igramo neki sistem sa tri igrača pozadi. Kako ćemo mi igrati taj sistem kad nam se ne zna koji je štoper sporiji od sporijeg. Igramo neki otvoreni fudbal i posjed, ali mi to ne možemo igrati, posebno ne protiv Portugala. Ne možemo im parirati u tome. Mi moramo igrati drugačije protiv različitih protivnika."

O slučaju Ahmedhodžić:

"Zašto on nije došao, ja to ne znam, ali ako je klub poslao izvještaj da je povrijeđen i da mora sanirati povredu… Što se mene tiče, nije bilo onda ni bilo potrebe da dolazi.

Što će dolaziti? Da ga pregleda naš doktor? Kao da u Engleskoj nisu sposobni za to. Poslali su i dokumentaciju.

Možda ja griješim… To je dijete koje je moglo igrati za Švedsku, ali odabralo je našu reprezentaciju. Šteta da izgubilo takvog igrača. To je naš najbolji igrač uz Džeku", smatra Jahić.

"Sad što je igrao protiv Tottenhama, to je već drugo. Imao je 15 dana da sanira povredu", dodao je.

“Ko nama bira igrače?”

Jahić ide i korak dalje pa se osvrće i na izbor igrača koji se koriste.

"Najlakše je zamijeniti selektora i reći da je on kriv. Treba gledati sistem unutar Saveza. Ko dovodi te igrače?

Da li selektor bira igrače ili neko urgira? Naprimjer Saničanin, to je dobar igrač, nema šta. Ali, on u Partizanu nije igrao godinu, a kod nas je igrao prvu postavu. Ove dvije-tri utakmice je igrao jako loše. Svaki selektor gura isti sistem igre. Ja treniram djecu, ali ako vidim sistem koji ne funkcioniše, gledam da ga promijenim. Možda mi imamo tip igrača kojima ne odgovara ovaj sistem.

Kad vidim Kodrin spisak, meni nije jasno kako oni to biraju.

Ovaj mali Dedić je veliki potencijal, a mi nemamo dubinu. Što ga ne probaju po desnom krilu, on je jedini koji može da probija. Imamo igrača, ali ne znam šta se dešava. Meni je žao da se ovo dešava. Kad vidim ko sve može da se plasira na EP, smatram da smo doživjeli fijasko".

Nastavlja u istom tonu.

"Kakva je situacija u Savezu, ja u to ne ulazim. Misimović daje neke izjave, on ima pravo da kaže šta hoće… Ali, treba neko da preuzme odgovornost. To je grupni rad – igrači, selektor, predsjednik, sportski direktor, izvršni odbor…"

“Vaha 10 godina priča da voli BiH – pa dođi”

Dotakao se i mogućeg dolaska Vahida Halilhodžića.

"On 10 godina priča da voli Bosnu. Pa dođi, preuzmi reprezentaciju. Šta će Vico ići – da priča s njim? Da mu daje neke savjete? Koje savjete da daš u ovom trenutku? Najbolje da dođeš kao iskusan trener, iskusan selektor. Ako smatra da ima neki prijedlog, najbolje neka dođe. Ako će davati savjete, neće uroditi plodom. Opet će oni raditi kako njima odgovara", priča Jahić.

Jahić danas trenira mlađe kategorije svog Željezničara pa je još uvijek dobro upućen u dešavanja unutar Premijer lige.

Smatra da je liga vrlo zanimljiva ove sezone ali da je Zrinjski i dalje favorit broj 1 za titulu.

Čuvao Ronalda

I na kraju – neizbježna tema kada se spomene ime Sanela Jahića. To je fudbaler koji je 2009. i 2011. godine čuvao velikog Kristijana Ronalda i to dok je ovaj bio na vrhuncu karijere.

Bilo je to u mečevima baraža za odlazak na Mundijal u Južnoj Africi i Euro u Ukrajinu i Poljsku.

"Za mene je vrhunac čuvati takvog igrača. I dalje igra u vrhunskoj formi. To je lijepo sjećanje. Nadam se da BiH može pobijediti sljedeći mjesec, ali teško. Jedina prednost nam je što će oni već biti na Evropskom, pa će doći s drugom ekipom. Ali i to je nezgodno jer će se ta druga ekipa htjeti dokazati", kaže Jahić.

Za Zmajeve Jahić je upisao 23 utakmice. Osim Ronalda, imao je priliku čuvati i brojne druge velikane evropskog i svjetskog fudbala, a u prvom redu Neymara i Ronaldinha protiv kojih je naš državni tim igrao u februaru 2012. godine u St. Gallenu.

