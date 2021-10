Bivši reprezentativac Grčke pronađen mrtav

Fudbaler Nikos Cunamis (33) je pronađen mrtav u utorak ujutru nedalko od Soluna.

Svojevremeno mladi reprezentativac Grčke je pronađen u blizini luke Neakrini, a kako Greek City Times i mnogi grčki mediji pišu, njegova smrt se smatra sumnjivom.

Prema prvim informacijama, do iste je došlo gušenjem, a policija je otpočela istragu pošto je fudbaler pronađen sa zavezanim rukama.

Lijevi bek je nestao u ponedjeljak, a porodica je odmah prijavila slučaj policiji.

Cumanis je trebalo da ima veliki povratak u Makedonikos u kom je ponikao, pa za njega ponovo potpisao prije nepunih mjesec dana.

Tokom karijere je defanzivac igrao za Škodu, Kerkiju, Pantrakikos, Veiriju i Apolon, dok je najveći trag ostavio igrajući za Aris u dva navrata. U sezoni 2016/17 bio je i saigrač dvojici srpskih internacionalaca - Luki Milunoviću i Brani Iliću.

Nikos Tsoumanis: Footballer found dead in his car in Thessaloniki, foul play suspected https://t.co/fmnBHEfR61#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/LxYtf6Kzt7