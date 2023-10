Bivši srpski fudbaler: Živimo u trulom i odvratnom svetu

Teroristički napad u Briselu dogodio se u ponedjeljak uveče, uoči početka utakmice kvalifikacija za Euro između Belgije i Švedske. Dva gostujuća navijača ubijena su, a tuniski državljanin koji je učinio ovaj zločin u utorak je ubijen u policijskoj akciji.

Utakmica je prekinuta kada su igrači saznali šta se dogodilo, navijači su bili u suzama do kasnih sati na stadionu "Hejsel", a jedan od prisutnih bio je i fudbaler rodom iz Beograda.

Nekadašnji mladi švedski reprezentativac Bojan Đorđić trenutno radi kao reporter za televiziju "Viaplay" i poslije nemilih dešavanja bio je vidno uzdrman.

"Teško mi je da dođem do reči, a mi sad treba da pričamo o utakmici... Ja volim fudbal, to je moj život, znači mi sve i više od toga. Ali, dvojica naših sunarodnika su hladnokrvno ubijena na ulicama Brisela i mi treba da igramo još 45 minuta", rekao je Đorđić, kome i nije bilo previše do priče, zatim i dodao:

"To je tama, to nije samo naše društvo... Sve je izgubljeno. Plače mi se, plačem zbog ljudskih vrednosti koje moraju da budu prioritet ponovo. Živimo u trulom, odvratnom svetu sa ljudima koji ne zaslužuju da žive na ovoj planeti. Izražavam saučešće porodicama žrtava", izjavio je Bojan Đorđić.

Nije poznato kada će i da li će se utakmica nastaviti, pošto iz UEFA za sada nema konkretnih informacija.

