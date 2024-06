Bizana povreda pred Euro: Slavio gol, pa izvrnuo zglob (FOTO)

Nevjerovatan peh zadesio je reprezentativca Poljske Karola Sviderskog.

U posljednjoj provjeri pred start Evropskog prvenstva u Njemačkoj Sviderski je doživio povredu skočnog zgloba i njegov nastup na EP sada je pod velikim znakom pitanja.

Nesrećni Poljak povrijedio se na krajnje bizaran način.

Naime, na utakmici protiv Turske u 12. minutu postigao je vodeći gol za svoj tim (1:0) i prilikom proslave izvrnuo skočni zglob. Odmah je pao na teren i uhvatio se za glavu. Bilo je jasno da neće moći da nastavi meč.

Świderski picks up an injury while celebrating his goal. #POLTUR pic.twitter.com/MJU1Dqocvb