Blater i Murinjo najomraženiji u svijetu fudbala

Bivši predsjednik FIFA Sep Blater i portugalski trener Žoze Murinjo predvode listu od 50 najomraženijih osoba u svijetu fudbala po izboru engleskog magazina "Four Four Two".

Uz Blatera i Mourinja, među prvih deset su njemački golman Harald Šumaher, bivši predsjednik UEFA Mišel Platini, sportski novinar Ričard Kis, Kristijano Ronaldo, bivši sportski direktor Juventusa Lučano Mogi, senegalski fudbaler El Hadž Diof, vlasnik MK Donsa Pit Vinklman i bivši kapitan Engleske Džon Teri.

Svaka od nominacija ima i kratko humoristično objašnjenje, pa su tako za Blatera napisali:

"Prije četiri godine je studentima na Oksfordu kazao - Znam da svi mislite da je FIFA bezdušna mašinerija koja štanca novac na račun fudbala i da se ja svaki dan nasmijem kad vidim svoj bankovni račun. Ne, potpuno ste u krivu".

Murinja su opisali kao "čovjeka koji živi od svađa i živi pod maksimom - nisam zadovoljan kad pobijedim, sretan sam kad drugi izgube".

Njemačkog golmana Haralda Šumahera, koji je na SP 1982. godine krvnički startovao nad Francuzem Patrikom Batistonom, okarakterisali su kao čovjeka koji je u anketi najomraženijih osoba u jednom pariškom listu pobijedio ispred Adolfa Hitlera. Nakon što je nesretni Batiston ostao bez nekoliko zuba i s povredom kičme, Šumaher je navodno izjavio: "Ako je to sve, ja ću platiti njegove plombe".

Na šestom mjestu je najveća fudbalska zvijezda današnjice Kristijano Ronaldo, o kojem novinari "Four Four Two-a" misle da cijelu karijeru vodi dvije bitke - jednu protiv Lea Mesija, a drugu s percepcijom javnosti o sebi.

"Ronaldo je toliko narcisoidan, zaljubljen u sebe i vjerovatno je užasno nezadovoljan kad na stadionu na kojem igra nema velikog ekrana. Pamti se njegova proslava pobjede Reala u Ligi šampiona za koju nimalo nije bio zaslužan ili kada se usred slavlja prilikom portugalskog osvajanja EURA zaustavio jer je vidio sebe na velikom ekranu".

Na listi je, s obzirom da se ipak radi o engleskom magazinu, veliki broj Britanaca, ali i Dijego Maradona, Dijego Kosta, Serđu Buskets, Luis Suarez i Pepe, prenosi Hina.