Blaž Slišković više nije trener Željezničara

Fudbalski stručnjak Blaž Slišković više nije trener FK Željezničar, potvrđeno je za sarajevske medije iz kluba s Grbavice.

Slišković je Željezničar preuzeo sredinom aprila nakon što je naslijedio Amara Osima, a u klubu je trebao ostati najmanje do kraja sezone te pokušati popraviti loše rezultate.

Međutim, prije utakmice s Veležom je iz FK Željezničar saopšteno da Slišković neće voditi ekipu zbog porodičnih problema pa ga je zamijenio pomoćnik Almir Memić.

U međuvremenu se pojavila informacija da je popularni Baka vratio ključ stana u kojem je boravio u Sarajevu, čime je nagoviješteno da se ne namjerava vraćati.

Nakon što je propustio utakmicu s Veležom, Slišković se nije pojavio ni na treningu Plavih

To se pokazalo tačnim, jer se nakon susreta u Mostaru nije pojavljivao ni na treninzima Plavih, a danas je za portal Klix.ba iz FK Željezničar potvrđeno da se Slišković neće vraćati do kraja sezone. On je Plave vodio samo na tri utakmice.

Ekipu će u posljednja dva kola s klupe voditi pomenuti Memić.

Željezničar se nakon 31 odigrane utakmice nalazi na sedmom mjestu s 41 osvojenim bodom, a u ovoj sezoni je upisao 11 pobjeda, osam remija i čak 12 poraza.

Sezona u kojoj velikan s Grbavice slavi 100. rođendan zasigurno je za zaborav.