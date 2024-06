Blijedo izdanje "trikolora": Austrija autogolom poklekla pred Francuskom

Fudbaleri Francuske večeras su pobjedom nad Austrijom (1:0) počeli nastup u Njemačkoj čime su zaključili četvrti takmičarski dan Evropskog prvenstva.

Dvostruki šampion svijeta bio je veliki favorit u ovom meču, uostalom "trikolori" su godinama u najužem krugu pretendenata na svakom takmičenju ali baš kao i Englezi nisu briljirali.

Imala je ekipa Didijea Dešana nekoliko šansi da ugrozi gol Austrije u prvih pola sata igre ali Kilijan Embape nije uspio da dođe do prvenca na evropskoj smotri. Svih 12 golova koje je dao na velikim takmičenjima je postigao na Mundijalima.

Sa druge strane Austrija nije bila nimalo bezopasna a to su Francuzi osjetiliu 36. minutu kada je Marsel Sabicer na fantastičan način uposlio Kristofa Baumgartnera koji je izbio sam ispred gomana Majka Menjana. Ipak, napadač Lajpciga nije krunisao pruženu priliku a kada se to tako desi vrlo brzo usliejdi kazna.

Na žalost borbenih Austrijanac dvije minute kasnije Embape je prošao po krilu, uputuo centaršut u peterac, a nespretni Maksimilijan Veber je glavom poslao loptu u mrežu svoje selekcije.

Imao je šansu Embpape pa prekine post na EP ali je u 55. minutu nakon štp je pretrčao svog čuvara i izbio sam ispred golmana loptu poslao pored desne stative.

Nisu se Austrijanci predavali, u 62. minutu su tražili penal ali je sudija pad Sabicera nije okarakterisao kao prekršaj.

Do kraja meča vođena je žestoka borba na sredini terena, bilo je razbijenih glava i opasnih startova ali rezultat na semaforu se nije mijenjao.

Mbappé covered in blood, that must hurt. pic.twitter.com/MaBLFS2thD