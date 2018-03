Boaći: Zauvijek ću pamtiti period u Crvenoj zvezdi

Novi fudbaler Ðangsu Suninga Ričmond Boaći video porukom oprostio se od Crvene zvezde i poručio da će zauvijek pamtiti godinu dana provedenih u Beogradu jer je dobio priliku da osvježi karijeru.

Boaći je juče kompletirao transfer iz Crvene zvezde u Kinu za 5,5 miliona evra i sarađivaće sa čuvenim trenerom Fabiom Kapelom.

"Želim navijačima Zvezde, mojim saigračima, stručnom štabu i svim ljudima zaposlenim u klubu da se zahvalim za ukazanu šansu da budem dio istorije Crvene zvezde. Zauvijek ću se sjećati sjajnih godinu dana, bilo je nevjerovatno. Hvala, ali ne na golovima, već prilici da budem dio kluba", poručio je golgeter iz Gane na društvenoj mreži Twitter.

Boaći je za Crvenu zvezdu postigao je čak 39 golova na 48 utakmica, među kojima su jako značajni u kvalifikacijama za Ligu Evrope, potom i u grupnoj fazi istog takmičenja, kao i vječitom derbiju u decembru na stadionu Partizana (1:1).

To everyone at @crvenazvezdafk: I’ll forever cherish the 1 year I spent with you the fans, teammates, technical staff & administrators. I’ll forever love Crvena, not for the goals, but the fact that you gave me a wonderful opportunity to play football. Sincerely grateful! Thanks! pic.twitter.com/Cu3T1fsbaW