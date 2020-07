Boaći se potukao sa saigračem: Rekao mi je da sam ludi crnac

Fudbaler Crvene zvezde Ričmond Boaći prisjetio se jednog ne tako lijepog doživljaja prije nego što je stigao u Beograd, ali i toga koliko mu zapravo znači crveno-bijeli dres.

"Za mene je sjajan osećaj što sam se upisao u istoriju ovako velikog kluba. Povratak iz Kine doneo mi je mnogo povreda, život je sačinjen od uspona i padova. Kad završim karijeru, hoću da piše da sam dao 200 golova u Zvezdi i da sam bio neverovatan. Kad bih tako nešto slušao u starosti, to bi bilo moje najveće dostignuće u životu", rekao je Boaći za Zvezda TV.

Boaćija navijači u Beogradu obožavaju, a harizmatični napadač se prisjetio jedne neslavne epizode sa treninga, iz perioda prije boravka na "Marakani".

"Potukao sam se na treningu s jednim momkom, Dejanom Lazarevićem. Rekao mi je što mi se nije svidelo. Poručio sam mu 'nemoj da me zoveš crnac, ako me tako zoveš imaćeš problem sa mnom'. Nisam znao da se samo šalio, kad sam čuo da me je nazvao 'ludi crnac'. U mojoj glavi je to zvučalo kao uvreda, ali nije bilo tako i rešili smo sve", objasnio je Boaći, prenio je "Informer".