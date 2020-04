Boateng imao saobraćajnu nezgodu, šteta 25.000 evra

Fudbaler Bajerna Džerom Boateng doživio je saobraćajnu nezgodu na putu do Minhena od Lajpciga.

Boateng se vraćao iz Lajpciga poslije posjete sinu i iznenada izgubio kontrolu nad vozilom udarivši u bankinu. Srećom, prošao je bez povreda, već samo s oštećenjem automobila. Popravak automobila koštaće ga 25.000 evra.

(B92.net)

Jérôme Boateng was involved in a car accident this morning on his way back to Munich after visiting his son in Leipzig. According to the police report, Boateng did not suffer any injuries but the property damage amounts to around 25,000 euros [TV Oberfranken & Bild] pic.twitter.com/2KyLTSBVLM