Boateng u magli, predstavljen Ziljkić

Dolazak Kingslija Boatenga iz Olimpije u Borac još je u magli, a za to vrijeme javnosti je predstavljen Almedin Ziljkić, koji na Gradski stadion stiže kao veliko pojačanje na putu ka povratku u BHT Premijer ligu BiH.

Borac je osvojio titulu jesenjeg prvaka RS i najveći je favorit za titulu šampiona, koja donosi povratak u Premijer ligu. Upravo zbog toga čelnici kluba počeli su da prave ekipu koja će biti ravnopravna rivalima u bh. eliti. Ziljkić je svakako igrač koji može da pravi razliku iako ima samo 22 godine. To je pokazao u Slobodi i Tuzla sitiju, a na Gradski stadion dolazi nakon što nije ostvario transfer u Izrael. Jedan od igrača koji je trebalo da pravi razliku je i Boateng, ali još je neizvjesno da li će doći na pozajmicu iz Olimpije. Osim toga, tim bi uskoro trebalo da pojača i defanzivac Nemanja Janičić. U Borcu imaju još želja i naredni dani će pokazati koliko su realni dolasci Stojana Vranješa iz Željezničara i Zorana Milutinovića iz Voždovca.

"Biće i odlazaka do polaska u Antaliju, a oni će da zavise od dolazaka. U narednim danima ćemo znati da li dio tima ostaje Miloš Žeravica. Što se tiče Boatenga, problem je što ima inostranu ponudu, a i rang takmičenja u kojem igramo nije previše atraktivan", rekao je Marko Maksimović, sportski direktor Banjalučana i dodao:

"Želim da zahvalim Ziljkiću na povjerenju. Ranije nam je obećao da će doći kod nas i to je ispoštovao. Imao je i druge ponude. Dobili smo igrača kakvog nemamo i koji bi trebalo da pravi prevagu."

Almedin Ziljkić ponikao je u Novom Pazaru, a igrao je još za Donji Srem, Goricu te pomenute Slobodu i Tuzla siti. Došao je u Borac iako je imao ponuda drugih klubova iz višeg ranga takmičenja.

"Obećao sam da ću, ako mi propadne angažman u inostranstvo, doći u Borac i nisu me interesovale druge ponude iz BiH i Srbije, samo Borac. Znam trenera Darka Vojvodića i pratio bih ga gdje god da ode. Nadam se da ću opravdati očekivanja", kazao je Ziljkić i nastavio:

"Cilj je povratak u Premijer ligu, jer to Borac Zaslužuje. Prvo moramo to da izborimo, a zatim i u eliti da budemo ozbiljan rival svima. Rođen sam kao pobjednik i to želim da prenesem na teren. Sve što kažem pada u vodu ako to ne prenesem na teren."

Ziljkić je četvrto pojačanje Borca ove zime pošto su ugovore već potpisali golman Kenan Topolović, te Nebojša Runić i Dejan Zarić. "Crveno-plavi" će 28. januara otići na pripreme u Antaliju, gdje će boraviti do 9. februara. Tamo će biti odigrane četiri kontrolne utakmice, a prvi ispit je ipak u Banjaluci i to 26. januara sa Metalegeom. Generalna proba je 19. ili 20. februara s Olimpijom u Sloveniji.