Boban: Opet bih udario policajca, živjeli smo u paklu

Zvonimir Boban, bivši kapetan hrvatske fadbalske reprezentacije koji je posljednje dvije godine savjetnik u FIFA, dao je intervju za brazilski Globo u kojem se prisjetio događaja s Maksimira 1990. godine.

Tada je Boban udario policajca tokom nereda na utakmici Dinama i Crvene zvezde.

"Tu nisam bio sam, puno se ljudi u Hrvatskoj u tom istorijskom trenutku poistovjetilo sa mnom. Ja sam bio samo jedan od tri ili pet hiljada mladića koji je mislio jednako. Samo, ja sam bio desetka Dinama, kapetan i mlada zvijezda tima. Nisam napravio ništa više ili manje od ostalih toga dana na stadionu. Do tada smo živjeli u strogom režimu, gotovo paklu. A sve to je bila naša velika volja za slobodom. Bih li to ponovio? Uvijek", kaže Boban.

Na pitanje šta je Jugoslaviji nedostajalo da osvoji Svjetsko prvenstvo, Boban ogdovara:

"Teško pitanje. Mi smo bili blizu tome s Hrvatskom 1998. godine, a u istoriji su vjerovatno postojale i generacije koje su bile bolje od nas. No, mi smo u pravom trenutku imali domoljubni naboj, veliku odgovornost prema svom narodu koji je u ratu pretrpio toliko toga. Imali smo veliko zajedništvo, bili smo više od običnog tima, no imali smo i jako dobre igrače."

Bobanu je to Svjetsko prvenstvo 1998. godine bilo jedino u karijeri.

"Naravno da mi je žao što 1990. godine nisam mogao igrati na Svjetskom prvenstvu, tada sam bio suspendovan. No, to sam prihvatio, život ide dalje. Jugoslavija je tada odigrala dobar turnir, tamo su bili igrači iz moje generacije poput Prosinečkog i Jarnija koji su igrali jako dobro, dokazali se na velikoj sceni."

Boban kaže da 1994. godine nije bilo nikakve mogućnosti za nastupom. Prema njegovim riječima to su najgore godine rata u Hrvatskoj.

"Gledao sam kako Romario i društvo pobjeđuju Italiju i osvajaju Svjetsko prvenstvo. Tada sam već igrao u Italiji, pa naravno i navijao za brojne saigrače iz Milana. Za fudbal je uvijek dobro kada pobjeđuje Brazil, ali za mene je to bio tužan dan jer su mi prijatelji poput Baresija i Maldinija bili poraženi u velikom finalu", rekao je Boban.

Kaže kako se na pomen Francuske prvo se sjeti osvojene bronzane medalje, što je za malu zemlju poput Hrvatske veliki uspjeh.

"Onda se sjetim i polufinalnog ogleda s Francuskom u kojem sam baš ja napravio veliku pogrešku. Poveli smo u toj utakmici, a ja sam kao kapetan vikao na cijeli tim da moramo biti koncentrisani, pa napravio pogrešku koja nas je koštala izjednačujućeg pogotka. I to samo minutu nakon našeg vodstva. Izgubili smo, a ja sljedeća četiri dana nisam mogao jesti, ništa nisam niti pio, ma vjerovatno nisam niti oka sklopio. Srećom, u dvoboju za treće mjesto smo pobijedili Holandiju, pa je sve bilo puno ljepše", istakao je Boban.

Da li ima igrača koji ga danas podsjećaju na njega Boban kaže da ima puno igrača koji mu se sviđaju.

"Ko mi se sviđa? Lionel Mesi je s druge planete, Nejmar se sjajno razvio u Barseloni, Kristijano Ronaldo je takođe pravi fenomen. Mbape može puno napredovati i postati prava zvijezda, a tu je i Modrić. Ne zato što je Hrvat, već je vrhunski igrač, on drugačije vidi samu igru", zaključio je Boban, prenosi index.hr.