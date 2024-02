Bogdan Jočić u Rubinu iz Kazanja

Još jedan kapitalni transfer za Fudbalski klub Voždovac, Bogdan Jočić zvanično je prešao u redove Rubina iz Kazanja.

Dosadašnji vezista Voždovca potpisao je ugovor sa ruskim premijerligašem na četiri i po godine, a već danas pridružio se novim saigračima u Turskoj, gdje se nalaze na pripremama.

Sportski direktor beogradskog kluba smatra da je ovo odličan potez za obje strane, iako u delikatnom trenutku.

”Klub je napravio još jedan veliki posao transferom Bogdana Jočića, koji odlazi u veliki klub kao sto je Rubin. Bez obzira na specifičnost trenutka u kome se nalazimo, klub je doneo odluku da realizuje transfer jednog od nosilaca igre našeg tima i na taj način pokaže da ima puno poverenja u ekipu, koja će se dalje boriti u izuzetno izazovnoj fazi domaćeg šampionata i za koji veruje da će biti kadar da realizuje postavljene ciljeve, bez obzira na odlaske najistaknutijih pojedinaca. Bogdan je eklatantan primer onoga sto FK Voždovac radi poslednjih godina, gde igrači koji iz određenih razloga traže oporavak svoje karijere i dolaze u situaciju da, napornim radom, verom u tim i sebe, odlaze u jake klubove visokog nivoa. Jočiću želimo svu sreću, zaslužio je sve lepo što mu se u ovom trenutku dešava”, poručio je Bojan Leontijević.

Jočić se srpskoj fudbalskoj javnosti predstavio kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, a potom se otisnuo put italijanske Verone. Nije na ”čizmi” baš sve išlo po planu, pa je ljeta 2022. godine stigao „na krov“.

”Došao sam posle nekog lošijeg perioda u mojoj karijeri, na poziv trenera Marka Savića, i odmah pri dolasku sam osetio veliku podršku od strane svih u klubu i to mi je dalo mnogo snage i volje da se vratim i postanem još bolji igrač i čovek. Prva godina mi je bila godina kada sam se vraćao u formu i vraćao samopouzdanje uz pomoć saigrača, trenera i svih ljudi u klubu. Uzmnogo rada i uz dosta truda sam napredovao i igrao sve bolje, dobijao sam sve više šense da igram i da dokažem svoj potencijal. Svi su me podržavali i kao da su znali da ću biti ovde gde sam sada”, kazao je Bogdan Jočić.

Ove sezone izgledalo je kao da 23-godišnji fudbaler pleše po terenu. Upisao je četiri gola uz sedam asistencija, a u decembru mjesecu bio je proglašen i za najboljeg igrača prvenstva.

”Poslednjih šest meseci sam uživao u fudbalu kao nikada do sada i prosto sam jedva čekao sledeći trening i utakmicu i to samo opisuje koliko sam se dobro osećao u Voždovcu. „Na krovu“ mi je sve prijalo, bilo mi je kao kod kuće i hteo bih da se zahvalim svima koji su bili uz mene! Ceo stručni štab je odradio odličan posao i ovo je i njihov uspeh, kao i moj. Izgradili smo stil igre koji nas je odvajao od drugih i zbog kog su ljudi obraćali pažnju na nas. Odluka da karijeru nastavim među Zmajevima i taj period proveden u klubu je moja najbolja odluka koju sam doneo, kako u fudbalskom tako i u životu van terena, zbog momaka sa kojima sam igrao. Kao što sam rekao na oproštajnom govoru, došao sam u klub pre godinu i po dana kao igrač koji u tom trenutku nije bio na visokom nivou i uz pomoć svih napravio sam neki novi korak u životu i ostvario ovakav transfer. Kada god budem imao prilike vratiću se na Krov da podržim klub, jer to je zaista klub kao nijedan drugi”, dodao je Bogdan Jočić.

