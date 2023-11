Bogdanović komentarisao remi: Bugari su nas provalili

Bivši fudbaler i analitičar Rade Bogdanović komentarisao je plasman Srbije na Evropsko prvenstvo.

Srbija je odigrala u Leskovcu neriješeno 2:2 sa Bugarskom i tako kao drugoplasirana iz grupe G otišla na Evropsko prvenstvo koje se naredne godine odigrava u Njemačkoj.

"Hvala Bogu da smo otišli, čestitam reprezentaciji na plasmanu. Ja ne znam šta su popili kad su otišli u svlačionicu i da tako izađu na teren. Ova reprezentacija je dobro limitirana svojim kvalitetom. Očekivanja su uvek velika, ali tu ima dosta nedostataka, u samoj organizaciji igre, vođenju... zato je uvek stres. Jeste da su Bugari limitirani, poslednje na tabeli i bez takmičarskog značaja. Nije čudo što je kod nas došlo do pada koncentracije, taktičkih varijanti, pa i discipline koji su prouzrokovali jako stresnu i problematičnu situaciju. Mi na svakoj utakmici dobijemo gol koji liče. U Rusiji protiv Švajcaraca, pa protiv Crne Gore, pa danas isto posle kontre. To kod velikih ekipa ne može da se toleriše", rekao je Bogdanović.

On je ocijenio šta je potrebno da Srbija uradi u narednom periodu.

"Jasno je da kad odete prvi put posle toliko godina su svi srećni i ushićeni, ali se postavlja pitanje zašto pre nisi otišao, a isti igrači i oni koji vode fudbal. Tamo treba da osvetlamo obraz, da ne budemo vreća za udaranje kao na Svetskom prvenstvu, a za to moramo mnogo toga da promenimo. To se sve videlo večeras. Za Evropsko prvenstvo moramo baš, baš da se pripremimo. Kako, to je stvar selektora. Mi od početka kvalifikacija pričamo da je naš sistem igre provaljen. Nas su Bugari provalili. Mi nemamo određene varijante kad nas neko provali, da ti pustiš drugu, treću, četvrtu varijantu... Otišli smo, ali daleko od stila kako smo protiv Portugala otišli", dodao je Bogdanović.

