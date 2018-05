Bojan Nastić, novi reprezentativac BiH: Ovdje pripadam

Bojan Nastić, fudbaler belgijskog Genka, debitant je na pripremama fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči prijateljskih utakmica s Crnom Gorom (28. maja u Zenici) i Južnom Korejom (1. juna u Seulu).

"Iskreno, mnogo je pozitivnih utisaka za ovaj kratak period. Nikoga nisam znao lično osim Cimirota koji igra u Standardu. Prijatno sam iznenađen kako su me primili svi momci. To mi mnogo znači i osjećam se lijepo", rekao je Nastić za oficijelnu internet stranicu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FS BiH).

Kaže da je "bio malo u grču" na početku jučerašnjeg prvog treninga sa saigračima iz nacionalnog tima.

"Poslije sam se oslobodio i nije bilo problema. Ipak, moram istaći da su me najviše impresionirali naše velike zvijezde Pjanić i Džeko. Tako su jednostavni i normalni momci, a svjetski su asovi. Nekako su oni na mene ostavili najupečatljiviji, najjači utisak", istakao je Nastić.

Igrao je za mlađe selekcije Srbije, te je Vlaseničanin pojasnio kako je odlučio promijeniti reprezentaciju i zaigrati za zemlju svog rođenja.

"Neko ozbiljnije interesovanje za mene kao igrača čini mi se da je počelo kada sam potpisao za Genk. U jednom od razgovora spomenuo sam da mi je želja da igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a kada sam postao i standardan u klubu uslijedio je i poziv selektora Roberta Prosinečkog. Nisam se dvoumio nijedne sekunde, jer igrati za reprezentaciju zemlje u kojoj si rođen je izuzetna čast i zadovoljstvo. Naravno moji roditelji, koji me uvijek podržavaju su i ovu moju odluku prihvatili s odobravanjem. Oni su i priželjkivali da se na neki način vratim, jer ovdje pripadam i naravno rodna gruda je nešto što ne možeš promijeniti i što uvijek nosiš sa sobom. Cijela moja porodica i svi prijatelji će doći u Zenicu na utakmicu da bodre mene i reprezentaciju BiH", kazao je Nastić.

Na pitanje, očekuje li da debituje za BiH već protiv Crne Gore, odgovorio je:

"Uvijek pozitivno razmišljam tako da se nadam da ću dobiti priliku da zaigram pred našim navijačima u Zenici. Ako se to desi potrudit ću se da ostavim dobar utisak i opravdam povjerenje selektora".

Nastić naglašava kako je zavolio loptu koja je bila i njegova prva igračka čim je prohodao. Priča da je zbog oca, koji je takođe igrao fudbal, s treninzima počeo već u petoj godini života.

"U Vlasenici sam bio do svoje 14. godine, završio sam osnovnu školu, a istovremeno prošao i sve omladinske selekcije FK Vlasenica. Čak sam upisao i nekoliko nastupa za prvi tim. Nakon toga fudbalska lopta me vodi u Novi Sad gdje sam za sedam godina odigrao 104 utakmice i došao do kapitenske trake u timu Vojvodine. U tom periodu moje igre nisu ostale nezapažene pa sam dobio poziv od Milovana Đorića da zaigram za U-17 selekciju Srbije što sam prihvatio. Odigrao sam jedno Evropsko prvenstvo za tu kategoriju igrača, zatim sam nastupio i za U-19 i U-21 reprezentaciju. U tom periodu nije bilo nikakvih nagovještaja da bih možda mogao zaigrati za neku bh. selekciju, a kao igrač nisam želio propustiti šansu koja mi se pružila", rekao je Nastić, dodavši:

"Uglavnom, moj put je išao nekako spontano i u 21. godini sam potpisao za Genk gdje sam već dvije godine i polako se privikavam i na život u Belgiji".

Kao vrline u igri potencira borbenost i maksimalnu posvećenost fudbalu.

"Uvijek se trudim da maksimalno izvučem iz sebe, te da energiju koju imam prenesem i na saigrače. Fudbal shvatam kao posao, ali posao koji izuzetno volim i koji mi pruža mnoge mogućnosti. Želim da se dokazujem, napredujem i uživam u fudbalu", pojasnio je Nastić.