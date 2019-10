Bolest jede Đanluku Vialija

Kako je Đanluka Viali? U kakvom je stanju sada legendarni napadač koji trenutno vodi izuzetno iscprljujuću i tešku bitku protiv bolesti. To je pitanje koje mori mnoge navijače širom svijeta, pogotovo nakon što su vidjeli posljednju fotografiju ovog "penzionera".

Viali je gotovo neprepoznatljiv, ali kao što je to već mnogo puta pokazao on ima "oči tigra":

"Morate da budete strpljivi, teže je nego što se nadate da će biti, ali rezultati su pozitivni i nema smisla da ne nastavi da vodim normalan život", iskren je Italijan.

Lice izgleda potpuno izmučeno i pokazuje jasne znake borbe sa rakom. Nekadašnji stameni centarfor je očigledno mnogo smršao, a nastavio je sa terapijom od marta, time još jednom dokazujući da je pravi borac. Ipak, jedna njegova fotografija je pošteno zabrinula navijače, slika sa okupljanja generacije fudbalera rođenih 1964. godine, prenosi "Blic".

"Kada vidimo ovakve slike, pa, to boli, ali svi znamo da si lav", napisao je jedan od korisnika.

"Rak te promijenio, kako tvoj izgled, tako i karakter, promijenio je tvoje navike i tvoj život zauvijek, čak i da se izliječiš. Veliki zagrljaj za Viali, bori si i pobijedi i ovu bitku!"

Hey A new sport news is available Gianluca Vialli talks about cancer: “This disease is harder than you could ever hope for” #sport #news Discover more ⬇https://t.co/y8U8aZEYi9