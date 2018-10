Bolt dobija karticu u FIFA19, i tamo je najbrži na svijetu

EA Sports potvrdio je da će Jamajkanac Jusein Bolt biti dio ove igrice na zimu ove godine.

Najbrži čovjek svijeta trenutno nastupa za australijski klub Central Koast Marinerse u kom se protekle nedjelje dva puta upisao u strijelce.

Izvor iz EA Sporta izjavio je za "Foks Sport" da će Jusein Bolt biti priključen igrici na zimu, ukoliko potpiše ugovor sa svojim sadašnjim timom.

Sigurno je da nema sumnje ko će biti najbrži fudbaler na igrici.

EA Sports says Usain Bolt will be added to FIFA 19.



MORE: https://t.co/pP7klkddEW#FIFA19 pic.twitter.com/cMBncjeDM5