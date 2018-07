Bolt konačno na probi u fudbalskom klubu

Najbrži čovjek u istoriji, Jamajkanac Jusein Bolt ne odustaje od fudbalske karijere i u narednom periodu će biti na probi u australijskom prvoligašu Sentral Kost Marinersu.

Tridesetjednogodišnji svjetski rekorder na 100 i 200 metara će na probi provesti šest nedjelja nakon čega će biti odlučeno da li će mu klub ponuditi ugovor.

AP navodi da su se dvije strane dogovorile o uslovima saradnje u slučaju da Bolt uspješno odradi probni period. Očekuje se da će mu klub platiti 70 odsto plate, dok će preostalih 30 odsto da finansira Fudbalska federacija Australije.

Bolt je ranije trenirao sa fudbalerima Borusije Dortmund, a odigrao je i prijateljki meč za norveški Stremsgodset protiv juniorske selekcije Norveške.

