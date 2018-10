Bolt postigao prve golove u profesionalnoj karijeri

Najbrži čovjek na svijetu Jusein Bolt postigao je prvi gol u profesionalnoj karijeri.

Tačnije, momak sa Jamajke ih je postigao dva u trijumfu svog Central Koust Marinersa nad drugoligašem Makartur Saut Vest junajtedom sa 4:0.

On je u 55. minutu probne utakmice iskoristio odličnu asistenciju saigrača i u maniru najboljih napadača, iskosa sa lijeve strane, iznenadio golmana šutem u bliži ugao.

Nešto malo manje od 15 minuta kasnije ponovo se upisao u strijelce – iskoristio je grešku i sudar odbrambenog igrača i golmana, pa mu nije bilo teško da sprovede loptu u praznu mrežu.

"Prvi put sam se našao u startnoj postavi i postigao sam dva gola. To je dobar osjećaj", rekao je Bolt.

Najbolji sprinter svih vremena kazao je da je ozbiljan u namjeri da postane fudbaler.

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

"Srećan sam što sam došao ovde i pokazao svijetu da napredujem. Želim da postanem 'Mariner', da igram na najvišem nivou i izborim se za mjesto u prvom timu", dodao je.

Osim njega, mrežu protivničke ekipe tresli su Mekormak i Mari.

BOLT HAS HIS BRACE!



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V