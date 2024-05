Bomba: Murinjo novi trener Tadića i kompanije

Žoze Murinjo je našao posao i to u Turskoj.

Kako je prenio poznati italijanski novinar Đanluka Di Marcio, Potugalac se dogovorio sa čelnicima Fenerbahčea i seli se u Istanbul.

Popularni trener će potpisati ugovor na dvije godine i tako postati trener reprezentativca Srbije, Dušana Tadića.

Murinju će to biti prvi posao po napuštanju kormila Rome.

Iako se spekulisalo da će nastaviti rad u Saudijskog Arabiji, Engleskoj ili čak kod kuće u Portugalu, Žoze je riješio da se otisne na Bosfor.

Fenerbahče će biti njegov deseti klub u karijeri.

Prethodno je trenirao Benfiku, Leiriju, Porto, Čelzi, Inter, Real Madrid, Mančester junajted, Totenhem i Romu.

