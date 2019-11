Bomba: U programu uživo otkrio za koga je potpisao Zlatan Ibrahimović

Iako zimska fudbalska pijaca još nije ni počela, izgleda da je Ibrakadabra prva zvijezda januarskog prelaznog roka.

Ako je vjerovati informacijama koji stižu iz Amerike, Zlatan Ibrahimović je potpisao za Milan!

To kaže prvi čovjek američke MLS lige Don Garber. On je slučajno ili namjerno u jednom intervju otkrio da je Ibra već potpisao za Rosonere čiji dres je sa uspjehom nosio dvije sezone od 2010. do 2012. godine.

"Zlatan je interesantan karakter koji uvijek drži pažnju. Potrebni su nam u MLS ligi takvi likovi. Kao što je nekada bio Bekam. Iako Ibrahimović ima 38 godina, sada je opet potpisao za Milan, koji je jedan od najvećih klubova na svijetu. Kod nas je za dvije godine oborio skoro sve rekorde sa tolikim brojem golova koje je postigao. Nadam se da će se vratiti jednog dana, ali sve zavisi od Los Anđeles Galaksija. Srećan sam što je bio kod nas, sviđali su mi se njegovi nastupi. Pogotovo kada je o sebi pričao u trećem licu", rekao je Garber.

BOOM! MLS commissioner saying on live show that Ibrahimovic signed for Milan! pic.twitter.com/XKYuXo8vgx — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2019

Iz Italije još nema nikakvih potvrda, ali izjave prvog čovjeka MLS liga treba shvatiti ozbiljno.

Ibrahimović je i prošle zime bio želja Milanovog tadašnjeg direktora Leonarda koji je želio da ga vrati. Međutim, sa Ibrinim dolaskom se tada nije složio generalni direktor Ivan Gazidis koji je protivnik dovođenje iskusnih igrača sa visokim platama.

(Blic.rs)