Bomba iz Francuske: Za Miloša Lukovića nude pet miliona evra

Miloš Luković, mladi napadač tima sa Novog Beograda je jedan od najboljih mladih igrača u Evropi i, kao takav, privukao je veliku pažnju stranih klubova.

Konkretno, Strazbura, filijale Čelsija u Francuskoj, koji prema pisanju poznatog insajdera Fabricija Romana, prenosi b92, nudi srpskom klubu 5.000.000 evra.

Uz određene bonuse, suma bi mogla da postane za još pola miliona.

Načelni plan bi bio da bi prvo igrao u Strazburu, a potom bi prešao u redove premijerligaša, ukoliko bi se dokazao na višem nivou fudbala.

Naravno, u pitanju bi bio klupski rekord IMT-a ukoliko bi došlo do realizacije.

Inače, 18-godišnji napadač jedini je igrač na "starom kontinentu" sa 18 ili manje godina koji je ove sezone u najjačih 15 liga postigao barem 10 golova.

Ne postoji mladi igrač u tom uzrastu u Evropi koji je bio efikasniji ove fudbalske jeseni od Miloša Lukovića.

