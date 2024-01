Bomba sa "Enfilda": Klop odlazi na kraju sezone

Njemački trener Jurgen Klop na kraju sezone napušta klupu Liverpula.

BREAKING: Jurgen Klopp has decided to LEAVE Liverpool at the end of the season. pic.twitter.com/jMlKg16hV3

Odjeknula je bomba sa "Enfilda", Jugen Klop se lično putem intervjua obratio svim navijačima engleskog giganta i saopštio svoju odluku da će na kraju sezone napustiti Popularne "Redse".

Kako kaže, ova odluka nije laka, ali je i očeivana s obzirom da se njemački stručnjak umorio i da više nema snage za izazove koji ga čekaju.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision.