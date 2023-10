Bonmati najbolja fudbalerka na svijetu

Nije Novak Đoković samo došao na ceremoniju dodele ''Zlatne lopte'', već je neočekivano bio i učesnik iste.

Naime, Đoković je dobio gromoglasni aplauz u trenutku kada je izašao na binu kako bi uručio ovo priznanje za najbolju fudbalerku na svijetu.

Nagradu je osvojila je Aitana Bonmati.

Tom prilikom Nole je govorio o fudbalu i pomenuo je da je trenirao do neke devete ili desete godine uporedo sa tenisom, te da se ipak odlučio za ovo drugo.

Na pitanje za koga navija, Đoković je rekao:

''Pratim fudbal i veliki sam fan. Dolazim iz Srbije i navijam za Crvenu zvezdu, to je za mene, bez sumnje tim broj jedan. To je tim koji je 1991. godine bio prvak Evrope. Takođe, navijač sam i Milana. To su dva tima koja su mi u srcu'', poručio je srpski teniser.

