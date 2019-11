Bonući: Izbjegao bih Totenhem zbog Murinja

Odbrambeni fudbaler Juventusa Leonardo Bonući izjavio je da bi u osmini finala Lige šampiona želeo da izbegne Totenhem, pre svega zbog portugalskog stručnjaka Žozea Murinja.

Italijanski defanzivac smatra da će bivši trener Intera, Real Madrida, kao i menadžer Mančester Junajteda i Čelsija, preporoditi londonski tim koji je zauzeo drugo mesto u grupi C iza Bajerna, a ispred Crvene zvezde i Olimpijakosa. "Ako bih morao da izaberem tim za izbegavanja, onda je to Totenhem. Murinjo im je dao nešto dodatno. Može mnogo toga da se promeni do utakmica u februaru, ali verujem da će se Totenhem vratiti na pravi put", rekao je Bonući za Sport Medijaset. Juventus je potvrdio prvo mesto D grupe pobedom nad Atletiko Madridom i zato će dobiti, uslovno rečeno, lakšeg rivala. "Možda je delovalo da je lako, ali nikad nije. Imali smo dobre rezultate i ostvarili prvi cilj", naveo je iskusni štoper.