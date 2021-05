Borac bez duple krune, Sarajevo trofejom spasilo sezonu

ZENICA - Fudbaleri Sarajeva uspjeli su koliko toliko da spasu sezonu pošto su u finalu Kupa BiH igranom u Zenici u finalu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca bili bolji od novog prvaka BiH ekipe Borca s 4:1.

Banjalučani su prije nekoliko dana proslavili titulu u M:tel Premijer ligi BiH iako je do kraja takmičenja ostalo još jedno kolo, ali sada nisu imali snage da se domognu duple krune. Tako su Željezničar i Sarajevo ostali jedina dva tima kojima je to pošlo za rukom. "Plavi" su duplu krunu osvojili u sezoni 2011/2012. dok je "bordo" tim to učinio u sezoni 2018/2019.

Pošto nakon 90 minuta igre nije bilo pogodaka (0:0) odmah se pristupilo izvođenju penala i "bordo" tim je došao do trofeja zahvaljujući promašajima mladih fudbalera Borca Davida Čavića (šutirao preko gola) i Amara Tahrića (odbranio Vladan Kovačević).

Sarajevu je ovo sedmi trofej, a četvrti otkad se igra zajedničko takmičenje. Sarajevo je na putu do trofeja eliminisalo Radnički Lukavac, Krupu, Zrinjski i Tuzla Siti i u finalu su slavili protiv "crveno-plavih". Na taj način su došli do bar jednog trofeja ove sezone jer bi bio veliki neuspjeh za ovaj tim da nisu podigli niti jedan pehar.

Kao što je rečeno Sarajevo nije uspjelo da odbrani titulu prvaka BiH koju su osvojili u prethodne dvije sezone jer su tokom proljećnog dijela sezone prokockali čak 13 bodova koliko su imali prednost u odnosu na Borac nakon jesenjeg dijela sezone. S druge strane Borac je na putu do finala eliminisao Travnik, Rudar Kakanj, Široki Brijeg, Klis Butorović Polja, ali danas protiv Sarajeva nije imao snage za novi trijumf.

Utakmici koja je igrana u trening kampu N/FS BiH nisu prisustvovali navijači zbog pandemije virusa korona. Meč finala Kupa BiH sa tribina je posmatrao selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev.