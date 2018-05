Borac bez licence za Premijer ligu

Fudbalski klub Borac nije dobio licencu za takmičenje u BHT Premijer ligi BiH za narednu sezonu odlučila je prije nekoliko trenutaka Drugostepena komisija za licenciranje N/FS BiH.

Borac je bez licence ostao prije svega zbog dugovanja prema Školi fudbala "Džaja" od 595.000 KM, dok bivši igrači banjalučkog kluba potražuju oko 150.000 KM.

"Borac naredne sezone neće igrati u BH telekom Premijer ligi BiH iako smo rezultatom na terenu to zaslužili. Ostali smo bez licence. Nažalost ljudi iz Škole fudbala Džaja nisu imali sluha i razumijevanja i to nas je koštalo. To su grobari banjalučkog sporta. Pozivaju se na garancije, na kojekakve stvari, a u suštini cilj im je bio da unište Borac. Međutim, Borac će iz svega ovoga na ovaj ili onaj način izaći jači. Da li ćemo se fuzionisati sa nekim i nastaviti u Prvoj ligi Republike Srpske od naredne sezone ili ćemo krenuti od najnižeg ranga, odlučićemo u narednim danima hladne glave", rekao je Vico Zeljković, potpredsjednik FK Borac.

"Sve smo uspjeli dogovoriti sa igračima. Jedino je je sporno vezano za Školu fudbala Džaja. Sa igračima smo sve dogovorili, ali su iz Džaje bili isključivi", dodao je Zeljković.