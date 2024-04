Borac čeka rasplet Zrinjskog i Sloge

Fudbaleri Borca prvi su finalisti Kupa Bosne i Hercegovine u aktuelnoj sezoni.

Banjalučani su sinoć u revanšu polufinbala na domaćem terenu savladali Široki Brijeg, a ime drugog polufinaliste biće poznato nakon večerašnjeg meča Zrinjskog i Sloge.

Susret se igra u Mostaru, a u prvom meču nije bilo pogodaka (0:0).

“Slijedi utakmica protiv jedne tvrde ekipe. To smo tri puta iskusili ove sezone. Kad se vidimo sljedeći put, izgrlit ćemo se koliko smo se do sada puta sreli. Zahtjevna utakmica, igraju tvrdo s pet pozadi, nedostaje im nabolji igrač Vidić. Zdravstveno stanje u našoj ekipi je ok. Oni igraju jednu zatvorenu formaciju, traže iz prekida skok, teška ekipa za dobiti, ali mi smo domaćini, Zrinjski, želimo u finale i da odbranimo Kup”, rekao je Željko Petrović, trener Zrinjskog.

Utakmica između Zrinjskog i Sloge počinje večeras u 18 časova.

