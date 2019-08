Borac dočekuje Mladost Doboj Kakanj

Pobjedu u Bijeljini protiv Radnika fudbaleri Borca imaće priliku da ovjere u subotu (20.30), u meču 5. kola BHT Premijer lige BiH, protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja, koja je sve ovosezonske bodove osvojila na terenima u gostima.

Borac na krilima trijumfa u Semberiji dočekuje neugodnu Mladost, koja na kontu ima četiri boda koja su osvojili u gostima, a uz to su sve golove ove sezone postigli na strani.

Branislav Krunić, trener Banjalučana, svjestan je da je njegov tim veliki favorit te da su mnogi već upisali tri boda na konto Borca.

"Pokazali su da znaju da igraju čvrsto i na rezultat. Do sada su sve bodove osvojili u gostima. Neće nam biti nimalo lako kao što to mnogi misle. U ekipi je pozitivna atmosfera nakon pobjede u Bijeljini i sada svi očekuju novu pobjedu. Tako je to u fudbalu i naravno da idemo na trijumf i želimo da pokažemo da ulazimo u formu. Moramo da budemo kreativniji i konkretniji nego u prethodnim mečevima.

Ono što je najbitnije jeste da se iz meča u meč vidi napredak u igri", rekao je Krunić, koji je dodao da ima rovitih igrača, ali da će i pored toga svi konkurisati za susret na Gradskom stadionu.

Saša Kajkut, napadač "crveno-plavih", junak pobjede protiv Radnika, po svemu sudeći će od prvog minuta početi meč protiv Mladosti i naglašava da svi u svlačionici žele poslije meča da se raduju sa navijačima.

"Prethodne nedjelje smo analizirali greške koje smo pravili protiv Radnika kako se ne bi ponovile. Motivisani smo i spremni za meč protiv Mladosti. Očekujemo i učinićemo sve da tri boda ostanu u Banjaluci", kazao je Kajkut.

Osim u Banjaluci, zanimljivi mečevi očekuju nas u Tuzli i Sarajevu, gdje će Tuzla Siti dočekati Zrinjski, a aktuelni prvak Sarajevo će biti domaćin Radniku. Tuzla Siti igra sjajno na početku ove sezone i iz četiri kola imaju tri pobjede, od čega dvije u gostima. Zrinjski im je najteži ispit do sada i domaćin će protiv sebe imati ekipu koja je u četvrtak igrala meč kvalifikacija za Ligu Evrope, što može da bude i prednost jer će "plemići" biti umorniji.

Meč u Tuzli se igra u nedjelju od 20.30. U istom terminu, ali u ponedjeljak će Sarajevo na megdan Radniku. Aktuelni osvajač duple krune takođe je igrao kvalifikacije za Ligu Evrope ove sedmice, dok Radnik ima imperativ dobrog rezultata jer na startu sezone imaju tri poraza i jednu pobjedu, što je ispod očekivanja.

BHT Premijer liga BiH

1. Željezničar 4 3 1 0 5:0 10

2. Tuzla Siti 4 3 0 1 8:5 9

3. Sarajevo 3 2 1 0 4:0 7

4. Borac 4 2 1 1 4:3 7

5. Čelik 4 2 1 1 3:3 7

6. Sloboda 4 1 2 1 4:6 5

7. Široki Brijeg 3 1 1 1 5:3 4

8. Mladost DK 4 1 1 2 4:5 4

9. Zrinjski 3 1 0 2 1:2 3

10. Radnik 4 1 0 3 5:7 3

11. Velež 4 0 1 3 2:6 1

12. Zvijezda 09 3 0 1 2 2:7 1

Parovi 5. kola: Subota od 17.30: Velež - Široki Brijeg, Zvijezda 09 - Čelik. Od 20.30: Borac - Mladost Doboj Kakanj, Željezničar - Sloboda. Nedjelja od 20.30: Tuzla Siti - Zrinjski. Ponedjeljak od 20.30: Sarajevo - Radnik.