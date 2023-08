Borac dočekuje bečku Austriju: Bitka za treće kolo Lige konferencija

Fudbaleri banjalučkog Borca dočekuju večeras od 20.30 časova Austriju iz Beča,u revanšu 2. kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija.

Austrija brani prednost od 1:0 iz prvog susreta.

Tribine Gradskog stadiona biće ispunjene do posljednjeg mjesta, jer sve karte za meč su rasprodate.

"Odmah po povratku iz Beča osjetili smo divnu atmosferu, vidjeli smo da čitav grad diše za Borac. Bilo je uživanje raditi ovu sedmicu, momci su dosta dobro to uradili i nadam se da će to prenijeti na teren. U prvom meču smo odigrali dosta dobro, možda je rezultat mogao da bude i drugačiji, ali nismo iskoristili svoje šanse. Austrija je dosta čvrsta ekipa, igraju sa dosta intenziteta i presinga", naglasio je šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.

Navijači crveno-plavih poznatiji kao Lešinari organizovali korteo koji je iz centra najvećeg grada Banjaluke krenuo ka stadionu.

03.08.2023, Borac on the way for game against Austria Wien https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6UJA5uAkIq