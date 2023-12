Borac gostuje Zvijezdi: Nema opuštanja

Do odlaska na zimsku pauzu ostala su još dva ispita za fudbalere Borca, a put Ugljevika na megdan ekipi Zvijezde 09 odlaze sa titulom jesenjeg šampiona, ali i ciljem da se ostvari nova pobjeda.

„Naš cilj je da u preostale dvije utakmice jesenjeg dijela sezone osvojimo šest bodova jer to je jedinu put ka tituli. Ekipa Zvijezde 09 je savladala Zrinjski u prošlom kolu i tako su dokazali da imaju kvalitet bez obzira što su posljednji na tabeli. Za nas je veoma važno da osvojimo svih šest bodova, a to što smo prvi na kraju jesenjeg dijela ne znači ništa jer ništa nismo osvojili niti smo izborili plasman na evropsku scenu. Ako hoćemo da osvojimo titulu, a to nam je cilj, onda u svaku utakmicu moramo da idemo na pobjedu“, poručio je fudbaler Borca, Jovo Lukić.

Istog mišljenja je i Maks Juraj Ćelić koji kaže da su sva premijerligaška gostovanja teška na svoj način, te da ekipa mora da ima pun fokus i koncentraciju od prve do posljednje minute.

„Ekipa je puna samopouzdanja i moramo da nastavimo u istom ritmu. Sva gostovanja su teška, a i zbog vremenskih uslova tereni su sve teži za igru tako da sada do izražaja dolazi karakter ekipe. Mi smo, sa ovom serijom odličnih rezultata, pokazali da smo karakterna ekipa. Važno je da budemo skoncentrisani od početka do kraja. Nema nikakvog opuštanja. Prvenstvo je maraton, a mi smo tek na pola puta. Za nas je svaka naredna utakmica najvažnija“, rekao je Ćelić.

Utakmica na Gradskom stadionu u Ugljeviku na programu je u subotu sa početkom u 13 časova.

