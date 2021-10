Borac i "Željo" podijelili bodove u Banjaluci

Fudbaleri banjalučkog Borca i sarajevskog Željezničara odigrali su večeras u Banjaluci 1:1 u posljednjem meču 12. kola M:tel Premijer lige BiH.

Gosti su prvi stigli do gola i to u 33. minutu kada je Sedad Subašić prošao po lijevoj strani, uputio udarac koji nije do kraja uspio da ukroti golman Borca Bojan Pavlović. Lopta je došla do Petra Boje koji ju je pospremio u mrežu.

Radost domaćim navijačima donio je kapiten Stojan Vranješ sjajnim pogotkom u 45. minutu. Bio je ovo osmi gol Vranješa koji je sada na vrhu liste strijelaca ispred golgetera Zrinjskog Nemanje Bilbije sa sedam.

Borac je trenutno na petom mjestu na tabeli M:tel Premijer lige BiH sa 17 bodova dok je Željezničar šesti sa dva boda manje. Borac ima i jedan meč manje jer duel 3. kola sa Tuzlom Siti bio odgođen.

U šampionatu BiH slijedi pauza zbog kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.