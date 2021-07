Borac kreće u odbranu titule

Fudbaleri Borac u odbranu titule prvaka kreću na stadionu "Grbavica", gdje će u subotu odigrati derbi utakmicu prvog kola M:tel Premijer lige BiH protiv Željezničara.

Banjalučani gostuju najvećem rivalu, a iako je Evropa trenutno prioritet, ističu da neće zanemariti ni domaće takmičenje.

"Ulazimo u novo prvenstvo i odmah nas čeka derbi protiv Željezničara u Sarajevu. Taj tim je pretrpio određene promjene, ali "Željo" je uvijek "Željo", to sam govorio i pred našu posljednju utakmicu. Imaće sigurno mlađu ekipu uz par iskusnih igrača, ali ono što je razlika u odnos na posljednji meč je da će se vratiti se publika što je mnogo bitno. Očekujemo jedan pravi derbi, poslije naših rezultata u prethodnoj sezoni, a posebno u Evropi, "Željo" će imati veliki motiv", rekao je trener Borca Marko Maksimović.

On ističe da njegov tim ima preduslove da odigramo dobru utakmicu bez obzira na naporan ritam u proteklom periodu.

"Igrali smo 120 minuta protiv Kluža, neki igrači su se potrošili. Imamo jako teško gostovanje u Irskoj, teško putovanje, ali moramo se izboriti sa svim tim. U prvom dijelu sezone Evropa je prioritet, ali mi moramo da se posložimo, da vidimo ko je zdrav, ko je spreman i da odigramo jednu dobru utakmicu. Iskreno, za utakmicu igračima neće nedostajati motiv jer igramo protiv "Želje" koji je veliki klub. Da igramo protiv drugog morali bismo se više potruditi da motivišemo igrače. Protiv Kluža smo dali maksimum. Uvijek može bolje, ali potrošnja je bila na gornjoj granici. Nekada je taj psihološki momenat gori od fizičkog. Ja mogu da budem ponosan, gledao sam utakmicu dva puta, ne mogu ekipi ništa da zamjerim. Mi smo pobijedili Kluž, nismo prošli dalje, ali nama će se to negdje vratiti, a motiv protiv "Želje" neće nedostajati. Evropa će proći, ali nama je Premijer liga BiH najvažnija", dodao je trener Borca.

Bojan Pavlović još uvijek nije u potpunosti spreman. Dejan Uzelac je počeo da trčkara, ali ni on, kao ni Jovo Lukić nisu dobili odobrenje doktora da igraju.

"Ispred nas je novo prvenstvo, mi ulazimo kao šampionska ekipa, treba da opravdamo ulogu favorita koju imamo. Svaku utakmicu pripremamo maksimalno, treba da se postavimo da ćemo da pobijedimo i to je jedini način da dođemo do tri boda. Naša ekipa ima neke povrijeđene igrače očekujemo da se brzo vrate u tim, smatramo da ćemo biti najbolja ekipa u ligi, ali to treba da potvrdimo i na terenu", poručio je mladi golman Nikola Ćetković.

Utakmica Željezničar – Borac igra se u subotu u Sarajevu na stadionu "Grbavica" sa početkom u 21 čas.