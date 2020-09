Borac lovi gostujuće bodove

Došlo je vrijeme za pobjedu u gostima, poručio je u petak Vlado Jagodić, šef stručnog štaba Borca, uoči subotnjeg gostovanja na "Otoci", kod ekipe Olimpika u 9. kolu M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučani ove sezone još nisu osvojili nijedan bod u gostima, tako da je predstojeći duel protiv posljednjeplasiranih "vukova" idealna prilika. Iskoriste li je na pravi način, igrači Borca učvrstiće se na drugom mjestu na tabeli.

"Svjesni smo situacije i da bez bodova sa gostovanja ne možemo biti u vrhu. Dobro smo radili, spremili smo određene stvari za ovu gostovanje i nadam se da ćemo se napokon vratiti sa tri boda. Ne očekujemo lagan meč protiv Olimpika. Iako je rival na posljednjem mjestu, promjenom trenera i igračkog kadra oni su pokazali da se ne mire sa trenutnom situacijom i tražiće šansu u narednom duelu protiv nas. Sigurno je da će pokušati da preokrenu situaciju u svoju korist", rekao je Jagodić.

Trener Borca u ovom duelu ne može računati na Dinu Kalesića i Aleksandra Subića, uz ranije povrijeđenog Dejana Bosančića, za kojeg je ova polusezona završena. U timu nema ni Vladana Danilovića, koji je otišao u Portugal na potpis ugovora sa novim klubom.

Ovog vikenda u Tuzli se igra gradski derbi. Na stadionu "Tušanj" Tuzla siti će biti domaćin Slobodi.

"Znamo da nas očekuje teška utakmica u nedjelju. Dobro smo skautirali protivnika, znamo da je to dobra ekipa s visokim ambicijama, ali imamo mladu i poletnu ekipu koja se može svakom suprotstaviti. Svi igrači su spremni i daće maksimum kao što je to bilo i u prethodnom utakmicama. Pokazali smo protiv Sarajeva da nemamo respekta ni prema kome, mislimo o sebi i nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru i borbenu utakmicu i da će rezultat biti u našu korist", kazao je Gradimir Crnogorac, trener Slobode.

Zlatan Nalić, trener Tuzla sitija, u nedjelju će se suprotstaviti svom bivšem klubu.

"Čaka nas utakmica koja ima epitet derbija, a odmah znate šta znači derbi. Sve su opcije moguće, to su specifične utakmice. Ako mene pitate, to je za mene takmičarska prvenstvena utakmica i kao takvoj pristupam. Prvenstveno je to utakmica za bodove, te jedan segmenat našeg puta ka krajnjem cilju", kazao je Nalić i dodao:

"Igram protiv svog bivšeg kluba i normalno je da će biti emotivno za mene. To je klub u kojem sam trenirao i klub koji je dio moje porodične tradicije. Emocije postoje, ali ja sam uposlenik FK Tuzla siti. Moj jedini cilj je osvojiti tri boda."

M:tel Premijer liga BiH

1. Sarajevo 8 6 2 0 18:8 20

2. Borac 8 5 0 3 17:10 15

3. Željezničar 7 5 0 2 10:3 15

4. Tuzla siti 8 4 1 3 11:9 13

5. Velež 8 3 3 2 11:10 12

6. Široki Brijeg 7 3 2 29:8 11

7. Sloboda 8 3 1 4 12:11 10

8. Zrinjski 6 3 1 2 4:3 10

9. Radnik 8 1 4 3 7:8 7

10. Krupa 8 2 1 5 6:12 7

11. Mladost 8 2 1 5 7:20 7

12. Olimpik 8 1 0 7 6:16 3

Parovi 9. kola, subota: Olimpik - Borac (16 časova), Velež - Radnik (18); nedjelja: Tuzla siti - Sloboda (18), Široki Brijeg - Mladost Doboj Kakanj (20). U ponedjeljak: Krupa - Zrinjski (16). Odgođena je utakmica Sarajevo - Željezničar.