Borac "lovi" zaostatak iz Austrije: Crveno-plavi krenuli silovito (UŽIVO)

Fudbaleri banjalučkog Borca igraju večeras protiv Austrije iz Beča u revanšu drugog kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija. Trenutni rezultat je 0:0.

Austrija brani prednost od 1:0 iz prvog susreta.

Tribine Gradskog stadiona ispunjene su do posljednjeg mjesta.

33' Kortez je požutio nakon žustrog starta nad igračem Austrije.

30' Pola sata igre je za nama. Gosti moraju mijenjati. Pocman je zamijenio povrijeđenog Ranftla.

27' Blagajić je prošao po lijevoj strani i šutirao iskosa pravo u golmana Bečlija. Jakov Blagajić trenutno je najraspoloženiji igrač na utakmici.

20' Igra se na sredini terena. Austrija je primirili igru. Jedina opasnost za Banjalučane bio je korner gostiju sa desne strane.

18' Smirala se igra nakon početnog pritiska Borca. Traje nadmudrivanje s obje strane.

11' U prvih deset minuta Borac je krenuo silovito i dominira na terenu. Nekoliko šansi za Banjalučane sa distance, ali pogotka nema.

8' Neoprezna igra kapitena Austrije laktom nakon čega je dobio žuti karton.

4' Borac je odmah zaprijetio. Nakon centaršuta Blagaića glavom je pokušao Ćelić, ali je goman odbranio dok je potom u nastavku napada bila nova prilika, ali Mihajlović iskosa nije bio precizan.

1' Počela je utakmica na Gradskom stadionu.

Navijači crveno-plavih poznatiji kao Lešinari organizovali korteo koji je iz centra najvećeg grada Banjaluke krenuo ka stadionu.

03.08.2023, Borac on the way for game against Austria Wien https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6UJA5uAkIq