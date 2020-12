Borac nakon velike borbe slavio kod Krupe u 17. kolu Premijer lige BiH

Fudbaleri Borca teže od očekivanog slavili su u komšijskom derbiju protiv Krupe 3:1. "Crveno-plavi" su do pobjede došli sa dva gola u finišu i to sa bijele tačke.

Borac je bio apsolutni favorit pred ovaj duel 17. kola M:tel Premijer lige BiH u Krupi na Vrbasu, ali je do tri boda došao nakon velike borbe s timom koji će se boriti za opstanak u bh. eliti. Borac je poveo u 35. minutu golom Jove Lukića. Domaćin je izjednačio u 65. minuti preko Miloša Aćimovića, a pobjedu četi trenera Vlade Jagodića donijeli su Goran Zakarić i Dejan Meleg, koji su bili sigurni iz penala u 83, odnosno 93. minutu meča. Ovim trijumfom Borac je ostao u vrhu bh. šampionata.

"Mnogo važna pobjeda. Rekao sam i prije utakmice da imamo veliki ulog. Opet smo sebi dozvolili gluposti, umjesto da dodamo gas, Krupa je izjednačila. Ušli smo u moranje i onda nije išlo onako kako smo zamislili. Zaslužena pobjeda koja je psihološki veoma bitna. Sada se okrećemo Sarajevu i mislim da ćemo u tom meču pokazati pravo lice", rekao je Vlado Jagodić, trener Banjalučana, za Arena sport.

Do kraja jesenjeg dijela šampionata ostala su još dva kola i Borac će prvo na Gradskom stadionu dočekati aktuelnog prvaka BiH Sarajevo, dok će jesen završiti u gostima kod Tuzla sitija. Krupa će s druge strane prvo u goste Slobodi u Tuzlu i poslije toga će dočekati Željezničar. Zanimljivo je da je Krupa posljednju pobjedu u prvenstvu ostavila upravo protiv "plavih" u Sarajevu.

"Nije bilo mnogo pravih stopostotnih šansi, prvu je Borac realizovao i to je promijenilo tok utakmice. Ova dva jedanaesterca na kraju... Ne vidim ništa sporno, to su trenuci dekoncentracije i to je odlučilo susret. Okrećemo se preostalim mečevima, probaćemo dati maksimum kako bismo mirnije otišli na zimsku pauzu, odnosno lakše ušli u proljećni dio prvenstva", izjavio je Siniša Mrkobrada, trener Krupe.

Pobjedu u ovom kolu ostvarila je i ekipa Mladost Doboj Kakanj i to kod fenjeraša Olimpika. Mladost je slavila 2:0 i tako se odlijepila od zone ispadanja na devet bodova.

Derbi meč ovog kola igran je u Mostaru, gdje je Željezničar nakon preokreta savladao Zrinjski 2:1. Tako su "plavi" nastavili trku za gradskim rivalom Sarajevom kada je u pitanju šampionska titula.

M:tel Premijer liga BiH

1. Sarajevo 16 11 5 0 34:12 38

2. Željezničar 17 11 3 3 31:13 36

3. Borac 17 10 1 6 34:20 31

4. Zrinjski 17 9 2 6 23:15 29

5. Široki Brijeg 17 8 4 5 25:17 28

6. Velež 17 7 6 4 24:20 27

7. Tuzla siti 17 7 3 7 19:22 24

8. Sloboda 17 5 4 8 19:24 19

9. Mladost 17 6 1 10 17:36 19

10. Radnik 16 2 6 8 14:25 12

11. Krupa 17 2 4 11 10:27 10

12. Olimpik 17 3 1 13 14:33 10

Rezultati: Krupa - Borac 1:3, Olimpik - Mladost Doboj Kakanj 0:2, Zrinjski - Željezničar 1:2, Tuzla siti - Velež 1:3. Široki Brijeg - Sloboda 3:0. U toku: Sarajevo - Radnik.