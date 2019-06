Borac po formu na Zlatibor

Na­re­dne dvi­je ne­dje­lje ba­za fu­dba­le­ra Bor­ca biće pla­nin­ska lje­po­ti­ca Zla­ti­bor. Ba­nja­lučani će ta­mo odi­gra­ti i pet kon­trol­nih uta­kmi­ca ka­ko bi što spre­mni­ji ušli u po­vra­tničku se­zo­nu u BHT Pre­mi­jer li­gu BiH.

Bra­ni­slav Kru­nić s mjes­ta tre­ne­ra vo­diće "crve­no-pla­ve" u bh. eli­ti, a na Zla­ti­bor je po­veo 26 igrača i četi­ri gol­ma­na. Ne­ko­li­ko pro­mje­na ima uigračkom ka­dru prva­ka RS, a u na­re­dnim da­ni­ma očeku­je se do­la­zak još ne­ko­li­ko po­jačanja. Sa­mim tim će bi­ti i odla­za­ka, ne­ko­li­ko pu­ta je po­no­vio Vi­co Ze­ljko­vić, pred­sje­dnik klu­ba iz Pla­to­no­ve uli­ce.

Spi­sak fu­dba­le­ra Bor­ca ko­ji su danas u podne kre­nu­li na pri­pre­me na Zla­ti­bor: Mla­den Lučić, Ne­ma­nja Trku­lja, Mar­ko Sa­va­to­vić, Lu­ka Da­mja­no­vić, Si­ni­ša Du­ja­ko­vić, Ne­ma­nja Le­ka­nić, Bo­jan Ba­tar, Vla­di­mir Ar­sić, Ne­ma­nja Ja­ničić, Đorđe Ćosić, Fi­lip Račić, Zo­ran Mi­lu­ti­no­vić, Vla­dan Da­ni­lo­vić, Aler­ksan­dar Ra­du­lo­vić, Da­vid Čavić, De­mir Ja­ku­po­vić, Đudo­ni Gba­kle, Ivan Crnov, Al­me­din Zi­ljkić, Bo­jan Mar­ko­vić, Sa­ša Kaj­kut, Sto­jan Vra­nješ, Ale­ksan­dar Pajčin, Mi­lan Ši­ka­njić, Ne­boj­ša Ru­nić, De­jan Bo­sančić, Igor Aničić, Ni­ko­la Ba­bić, Ni­ko­la Tu­ra­nja­nin i An­drej Bo­snić.

Ba­nja­lučani će se na Zlatiboru zadržati do 7. ju­la i za to vri­je­me će odi­gra­ti po­me­nu­tih pet uta­kmi­ca. Prvi ri­val Bor­ca u Srbi­ji bi­će aktu­el­ni prvak Crne Go­re Su­tjes­ka iz Ni­kšića (28. jun). Osim to­ga, četa Bra­ni­sla­va Kru­nića će od­mje­ri­ti sna­ge i sa Spar­ta­kom iz Su­bo­ti­ce (23. jul), Na­pret­kom iz Kru­šev­ca (3. jul) te Mla­dos­ti iz Lučana (6. jul) i na dan po­las­ka će igra­ti s ru­mun­skom eki­pom Bra­šov. Juče je tre­ba­lo u Sre­bre­ni­ku da odi­gra­ju prvi meč u sklo­pu pri­pre­ma, jer je tre­ba­lo da od­mje­re sna­ge sa još je­dnim čla­nom Pre­mi­jer li­ge Tu­zla Si­ti­jem.

Ne­što ma­nje od mje­sec da­na os­ta­lo je do počet­ka no­ve se­zo­ne u bh. eli­ti, a Bo­rac će već na star­tu igra­ti der­bi sa Želje­zničarom. Pre­mi­jer li­ga počinje 20. ju­la, a Bo­rac će se­zo­nu početi na "Grba­vi­ci". Čel­ni­ci klu­ba su do počet­ka se­zo­ne na­ja­vi­li do­la­zak još nekoliko pro­vje­re­nih po­jačanja i to od sto­per­ske po­zi­ci­je pa sve do na­pa­dača.

Pri­ja­telj­ske uta­kmi­ce na pri­pre­ma­ma: