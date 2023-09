Borac pokorio “Pecaru“ i zasjeo na vrh Premijer lige

Fudbaleri Borca novi su lideri m:tel Premijer lige BiH.

Banjalučani su večeras u velikom derbiju u odgođenoj utakmici prvog kola kao gosti savladali ekipu Široki Brijeg sa 2:0 i tako zasjeli na vrh tabele. Bio je ovo šesti vezani trijumf crveno-plavih i prvi ovosezonski poraz Širokobriježana.

Puleni Vinka Marinovića su za tri minute šokirali domaćina. U ranoj fazi utakmice su postigli dva gola koja su im bila dovoljna da se kući vrate pjevajući. Igrala se 5.minuta kada Jovo Lukić sjajno reaguje na jedan centaršut i glavom pogađa mrežu domaćeg tima. Samo tri minuta kasnije novi šok za Široki.

U 8. minuti do lopte dolazi Damir Hrelja koji se sjajno snalazi i sa 15-tak metara pogađa za velikih 2:0. Bio je to veliki šok za domaće koji su dugo nisu oporavali tako da do kraja poluvremena praktički nisu ozbiljnije zaprijetili gostujućem golmanu.

Sličan scenarij i u nastavku. Borac se zadovoljio stečenim vođstvom, dok je tim sa Pecare nešto bio bolji. Priliku da se vrate u meč domaći su imali u 59.minuti. Nakon jednog kornera, jedan od igrača Borca je gotovo sa gol linije spasio čist pogodak. Do kraja je Borac odigrao pametno i disciplinovano u odbrani i nije dopustio domaćim nukakvu šansu da se vrate u igru.

Inače, danas je odigrana zaostala utakmica 2.kola. Zrinjski je kao gost savaldao Tuzla Siti sa 4:2. Borac sada imaju 18 bodova iz sedam utakmica. Drugi je Široki sa 16, Velež ima 14, a Sarajevo 13 bodova. Banjalučani za vikend igraju novi derbi, u nedjelju će u Banjaluci gostovati mostarski Velež.